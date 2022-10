Il primo tentativo di OPPO nel giovane segmento degli smartphone pieghevoli è stato particolarmente convincente, per questo motivo è perfettamente comprensibile l’attesa che avvolge i nuovi modelli, a partire da quello presumibilmente meno costoso con formato a conchiglia, che potrebbe rispondere al nome di OPPO Find N Flip. Le specifiche tecniche di questo smartphone costituiscono oggetto di un nuovo leak in arrivo dalla Cina e non fanno altro che alimentare la curiosità.

OPPO Find N Flip: pieghevole a conchiglia con specifiche da top (rumor)

Secondo report recenti, il produttore cinese sfrutterà il mese di dicembre 2022 per l’annuncio del proprio secondo smartphone pieghevole, il primo con formato a conchiglia. Allo stato attuale non sono giunte conferme sul nome commerciale di questo prodotto, tuttavia, considerati il precedente di OPPO Find N e la concorrenza, c’è già chi parla di un possibile debutto nel mercato di casa come OPPO Find N Flip.

In attesa di conferme o smentite su questo aspetto, il leaker Digital Chat Station, sempre molto attivo sulla piattaforma Weibo, ha riportato alcune delle presunte specifiche tecniche del primo pieghevole clamshell di OPPO, che promettono bene. A detta della fonte, infatti, OPPO Find N Flip sarà dotato di un display interno pieghevole da 6,8 pollici con pannello OLED a risoluzione Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) e di un display secondario esterno da 3,26 pollici, anch’esso molto probabilmente di tipo OLED. La batteria del dispositivo dovrebbe essere compresa tra 4.190 e 4.300 mAh. Per quanto riguarda il comparto fotografico, DSC segnala una singola unità anteriore da 32 MP con sensore Sony IMX709 e una doppia posteriore con principale da 50 MP con sensore Sony IMX766 e una secondaria ultra-grandangolare da 8 MP con sensore Sony IMX355.

Lo stesso leaker aveva svelato in precedenza il nome in codice di questo smartphone inedito — Dragonfly — e il suo chipset, che dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1; quanto alle colorazioni, si parla di varianti black, white e purple.

Alla luce di quanto detto, lo smartphone noto per adesso come OPPO Find N Flip dovrebbe arrivare sul mercato per lanciare la sfida ai vari Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Motorola RAZR 2022 e Huawei P50 Pocket New.

In copertina OPPO Find N