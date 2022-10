Se ci avete seguito nella giornata di ieri saprete sicuramente che Samsung ha già rilasciato la One UI 5 basata su Android 13 per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, anche in Italia. Nel caso siate possessori di un altro modello di smartphone o di un tablet della casa sud-coreana, vi starete chiedendo quando arriverà nelle vostre mani: ebbene, il vostro desiderio viene esaudito quest’oggi, perché il produttore ha rilasciato la sua road map dell’aggiornamento, che indica le tempistiche per la gamma Samsung Galaxy compatibile.

Quando arriverà la One UI 5 con Android 13 su smartphone e tablet Samsung Galaxy: la lista ufficiale con le tempistiche

Samsung ha diramato la lista dei modelli di smartphone e tablet Galaxy che riceveranno in queste settimane e mesi l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5, accompagnati da una generica tempistica. La lista potrebbe non essere completa: diversi altri dispositivi potrebbero ricevere l’update nei mesi successivi a quelli nominati, visto che le indicazioni si fermano a febbraio 2023.

Come previsto, i prossimi a ricevere l’aggiornamento saranno Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, seguiti a breve distanza dalle serie Samsung Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy S20 e Galaxy Tab S8, già nel mese di novembre 2022. Non appare in lista Samsung Galaxy S21 FE, ma immaginiamo che possa ricevere la One UI 5 insieme al resto della gamma S21.

Ecco dunque la lista dei modelli che riceveranno in questi mesi Android 13 con la One UI 5, con relative tempistiche. Dato che riguarda il mercato sud-coreano, potrebbe esserci qualche differenza nelle nomenclature e nei tempi rispetto al mercato globale.

Il vostro smartphone o il vostro tablet Samsung Galaxy appare nella lista? Quando dovreste poter provare la One UI 5? Raccontateci le vostre aspettative sulla nuova versione del robottino in salsa Samsung, o magari i primi giudizi, nel caso abbiate già avuto modo di testarla.

