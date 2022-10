Esattamente come promesso con l’annuncio di venerdì sera, Samsung lancia la One UI 5 basata su Android 13 a partire dalla gamma Galaxy S22. La distribuzione è già partita in Italia e riguarda Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, mentre per il momento non abbiamo conferme dai pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Quest’anno Samsung è stata ancora più veloce a rilasciare il nuovo major update della One UI per i flagship. Come sempre si parte dalla serie Galaxy S più recente (Galaxy S22 in questo caso) dopo qualche settimana di beta: il programma di test della One UI 5 si è aperto a inizio agosto e si è concluso in queste ore con il lancio della versione stabile.

La serie Samsung Galaxy S22 sta ricevendo in queste ore i firmware S90*BXXU2BVJA, con un download richiesto di quasi 3 GB (2854 MB per essere più precisi). Oltre alle tante novità della One UI 5 basata su Android 13, sono integrate le patch di sicurezza di ottobre 2022: si tratta delle stesse già rese disponibili con l’ultimo update, dunque toccherà attendere qualche giorno per quelle di novembre.

Il changelog è quello anticipato lo scorso fine settimana ed è particolarmente corposo e ricco di novità: tra queste troviamo nuove icone, più ampie, con sfumature sottili e contrasti migliorati, nuove animazioni ed effetti di transizione, effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della schermata home e in tutto il sistema, maggiori possibilità di personalizzazione (tavolozza dei colori, stili orologio, schermata di blocco, schermata di chiamata e tanto altro), routine ancora più avanzate, Modalità Sonno per automatizzare alcune azioni (come attivare la Modalità Notte e modificare la modalità audio), widget impilabili nella schermata home, multitasking migliorato (con nuove gesture per il passaggio allo schermo diviso), nuovo pop-up per le chiamate in arrivo (con possibilità di rispondere rapidamente con un SMS quando siamo occupati), notifiche più ampie e visibili, possibilità di estrarre testo dalle foto, ottimizzazioni per Samsung DeX, nuovo menu dedicato ai Dispositivi connessi all’interno delle impostazioni di sistema e tanto tanto altro.

La One UI 5 arriverà su tantissimi altri dispositivi Samsung Galaxy, tra smartphone e tablet: i prossimi a ricevere Android 13 dovrebbero essere Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, e poi il produttore dovrebbe passare ai Samsung Galaxy S21 (già in piena fase beta e dunque non distanti), a Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G e Galaxy A52 5G (forse già entro la fine dell’anno).

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

L’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5 è disponibile in Italia per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, e la distribuzione riguarda sia i modelli no brand sia quelli brandizzati. Fortunatamente il rollout sta toccando sin da subito anche il nostro Paese, rimasto pure quest’anno fuori dal programma beta. Per aggiornare il vostro smartphone non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo (può capitare), potete riprovare tra qualche ora.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4