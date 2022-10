Allo scoccare della mezzanotte hanno preso il via le “Offerte esclusive Amazon Prime”, che potremmo ufficiosamente descrivere come il secondo Prime Day dell’anno e che offrono ai soli clienti iscritti al programma Prime di Amazon la possibilità di acquistare una quantità esorbitante di prodotti a prezzi scontati, inclusa una vasta selezione di smartphone Android.

Offerte esclusive Amazon Prime in breve

Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono un nuovo evento promozionale organizzato dal colosso dello shopping online riservato in via esclusiva ai clienti Prime e ufficializzato nelle scorse settimane. L’evento tocca anche il mercato italiano e si svolge dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle ore 23.59 del 12 ottobre.

Tra le innumerevoli categorie di prodotti in offerta trovano spazio anche quelle di nostra pertinenza e, nel contesto dell’elettronica, figura anche una vasta selezione di smartphone Android che coprono diverse fasce di prezzo e target di utenti.

Ricordandovi che la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon è sempre a vostra disposizione e che agli smartphone Android parte di questa nuova promozione abbiamo giĂ dedicato un articolo piĂą ampio, in questa sede abbiamo deciso di puntare il mirino su pochi smartphone validi ma non sempre al centro dell’attenzione, insomma degli outsider che però potrebbero fare al caso di molti.

OnePlus Nord 2T, Google Pixel 6a, Black Shark 4 Pro, vivo V23 e X80 Pro: offerte Amazon Prime (11–12 ottobre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte è doveroso sottolineare ancora una volta come le stesse siano attive nell’ambito delle Offerte esclusive Prime di Amazon, pertanto sono disponibili unicamente per i clienti muniti di sottoscrizione Prime. In quanto tali, inoltre, su tutti i prodotti è prevista la possibilitĂ del reso gratuito e su quasi tutti la spedizione Prime senza costi aggiuntivi in un giorno o comunque in tempi rapidi (l’unico a fare eccezione è vivo X80 Pro 5G, la cui consegna è prevista entro il 25 ottobre).

Partendo dal modello piĂą economico, l’ottimo OnePlus Nord 2T 5G è in offerta nella colorazione Jade Fog e nel taglio di memoria base da 8 GB + 128 GB: il prezzo richiesto è di 334,28 euro, scontato di 44,94 euro rispetto al prezzo precedente e nettamente inferiore rispetto al listino (409 euro). Per maggiori dettagli sul prodotto potete visitare la nostra pagina dedicata e leggere la nostra recensione. Ecco il link diretto per l’acquisto:

OnePlus Nord 2T 5G 8 GB + 128 GB Jade Fog a 334,28 euro

Il medio di gamma Google Pixel 6a era giĂ stato in offerta ieri venduto da terzi, ma oggi è nettamente piĂą interessante, perchĂ© non solo raggiunge il minimo di 399 euro, ma lo fa includendo nel prezzo anche le cuffie Pixel Buds A-Series. Per vederlo all’opera, fate riferimento alla nostra recensione, intanto ecco il link per acquistarlo:

Google Pixel 6a 128 GB Verde Salvia con Pixel Buds A-Series Verde oliva

Salendo ancora un po’ di prezzo, troviamo il particolare vivo V23 5G con la sua doppia fotocamera anteriore al prezzo di 466 euro (83 euro in meno rispetto al listino) nella versione piĂą vistosa. Per vederlo all’opera, fate riferimento alla nostra recensione, intanto ecco il link per acquistarlo:

vivo V23 5G Sunshine Gold 12 GB + 256 GB a 466 euro

Black Shark 4 Pro 5G (a questo link ne trovate la nostra recensione) è il solo gamingphone della selezione e si trova in offerta in due versioni a partire da 529 euro. Ecco i link diretti:

Chiudiamo con il modello premium della raccolta: vivo X80 Pro 5G vanta un comparto fotografico nato dalla collaborazione con ZEISS e, sebbene non sia il piĂą famoso tra i flagship, ha convinto tutti coloro che l’hanno provato sul campo. Adesso, vivo X80 Pro 5G è disponibile all’acquisto al prezzo di 1.104 euro, con uno sconto del 15% — che corrisponde a 195 euro — rispetto al prezzo di listino ufficiale (1.299 euro). Il dispositivo, nell’unica colorazione Cosmic Black, dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si tratta del prezzo minimo per questo smartphone su Amazon, ecco il link per acquistarlo subito:

vivo X80 Pro 5G Cosmic Black 12 GB + 256 GB a 1.104 euro

