Il produttore cinese Vivo, uno dei brand della BBK Electronics, ha ufficializzato nella giornata di ieri un nuovo smartphone della serie V caratterizzato da un design ricercato e da un importante comparto fotografico frontale. Vivo V23 5G è dotato di un SoC MediaTek e offre una buona dotazione hardware.

Andiamo a scoprire insieme le caratteristiche di questo nuovo smartphone Android.

Vivo V23 5G punta su comparto fotografico anteriore e design

Il nuovo Vivo V23 5G scommette sul proprio comparto fotografico anteriore, definito “unico” nel suo genere. Dal punto di vista hardware troviamo due sensori (uno da 50 MP con autofocus e uno super-grandangolare a 8 MP con angolo di visione a 105°), incastonati in un notch, e accompagnati dal Dual Tone Spotlight, un doppio flash LED (dual-tone) attivabile automaticamente o manualmente a seconda della necessità, che permette di scattare foto e girare video nitidi e con la corretta illuminazione in qualsiasi condizione di luce e in qualsiasi contesto, dai selfie di gruppo alle videochiamate.

Per quanto concerne il comparto fotografico posteriore, invece, abbiamo tre sensori: al principale da 64 MP con autofocus, sono affiancati un ultra-grandangolare da 8 MP (angolo di visione a 120°) e un sensore “super” macro da 2 MP. È possibile girare video in 4K, seppur a 30 fps, sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore.

Un altro piatto forte della casa, è indubbiamente il design. In particolare, la versione Sunshine Gold è realizzata con una scocca posteriore in vetro fotocromatico, sensibile alla luce UV: per questo motivo, lo smartphone cambierà colore passando da una tonalità calda ad una più fredda chiamata Coast Green. Sottolineiamo il fatto che Vivo V23 5G, in questa colorazione, risulta leggermente più spesso e più pesante rispetto alla controparte in colorazione Stardust Black.

Lo smartphone, in entrambe le colorazioni, è dotato di una back cover in vetro Fluorite AG, un materiale anti-impronta, resistente e abbastanza piacevole al tatto; inoltre, i bordi piatti che lo caratterizzano, uniti allo spessore ridotto (7,39 mm nella colorazione Stardust Black), fanno sì che risulti comodo da impugnare.

Il presidente di vivo Italia, Vincent Xi, ha detto qualche parola sul nuovo smartphone:

“vivo V23 5G è frutto della nostra capacità di implementare tecnologie all’avanguardia in funzionalità chiave per le modalità quotidiane di utilizzo dello smartphone. Incontra le esigenze crescenti degli utenti in termini di qualità e prestazioni della fotocamera frontale non solo per selfie ma anche per videochiamate personali o di lavoro. Questo nuovo modello della serie V ha caratteristiche uniche di innovazione, tecnologie all’avanguardia e design elegante, proprio quello che ricercano gli utenti nella scelta dello smartphone.”

Cosa c’è sotto al cofano?

Al fine di garantire prestazioni di tutto rispetto, Vivo V23 5G è dotato del MediaTek Dimensity 920 5G, un SoC prodotto con processo produttivo a 6 nm caratterizzato da una CPU octa-core (2 Cortex-A78 e 2 Cortex-A55) capace di spingersi fino ai 2,5 GHz di frequenza operativa; a coadiuvarlo, sono presenti ben 12 GB di memoria RAM, ai quali fanno compagnia ulteriori 4 GB (al massimo) di memoria virtuale (Extended RAM 2.0), e 256 GB di memoria a disposizione dell’utente.

Per tenere a bada le prestazioni della CPU e consentire ai gamer di avere prestazioni fluide a prescindere dallo scenario, Vivo V23 5G integra un sistema di raffreddamento a liquido e la modalità Ultra Game per le sessioni di gaming in mobilità. I giochi potranno essere eseguiti sul display AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

A completare il tutto, oltre a una buona dotazione dal punto di vista della connettività (supporta anche le reti 5G), troviamo una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida FlashCharge a 44 W.

L’ultimo punto, non per importanza, è il software. Vivo V23 5G arriva con Android 12, personalizzato con la nuova interfaccia proprietaria Funtouch OS 12. Il nuovo software porta tantissime funzionalità dedicate al comparto fotografico, tra cui la modalità Super Night per gli scatti notturni o la funzione Bokeh Flare Potrait per la sfocatura dello sfondo (sia con la doppia fotocamera anteriore che con il comparto posteriore).

Tra le varie modalità di scatto progettate per i più creativi, rientrano la nuova modalità Party Potrait per aggiungere effetti di luce in modo intelligente agli scatti, e la modalità Natural Potrait per ritoccare i ritratti senza farli sembrare finti. Concludono il pacchetto, le funzionalità Video Selfie 4K che consentono flessibilità nel post-editing e la funzione Doppia Esposizione.

Scheda tecnica dello smartphone

Dimensioni: 157,2 x 72,42 x 7,39 o 7,55 mm (a seconda della colorazione)

x x o (a seconda della colorazione) Peso: 179 o 181 grammi (a seconda della colorazione)

o (a seconda della colorazione) Display: AMOLED da 6,44” , risoluzione FHD+ , refresh rate a 90 Hz , con notch Vetro Schott Xensation Up Lettore delle impronte digitali sotto al display

da , risoluzione , refresh rate a , con notch SoC: MediaTek Dimensity 920 con GPU Mali-G68 MC4

con GPU Memoria RAM: 12 GB

Memoria per l’utente: 256 GB (non espandibile)

(non espandibile) Tripla fotocamera posteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 64 MP (f/1.89) con AF Ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 120°) Macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore con doppio flash LED (dual-tone): Doppia fotocamera anteriore con doppio flash LED (dual-tone): Principale da 50 MP ( f/2.0) con AF Super-grandangolare da 8 MP ( f/2.28, 105°)

fotocamera anteriore con (dual-tone): Reti mobili: 5G (SA/NSA)/4G/3G/2G

(SA/NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 LE , A-GPS , NFC , USB Type-C , OTG

, , , , , Sensoristica: Accelerometro, sensore di prossimità , sensore di luminosità, bussola, giroscopio

, sensore di luminosità, bussola, giroscopio Batteria: 4200 mAh

Ricarica: rapida , fino a 44 W

, fino a Sistema operativo: Funtouch OS 12 basata su Android 12

Galleria del prodotto

Disponibilità e prezzi di Vivo V23 5G

Il nuovo Vivo V23 5G sarà disponibile a partire da fine marzo nelle due colorazioni Sunshine Gold e Stardust Black al prezzo di 549€. Lo smartphone sarà acquistabile presso i negozi delle principali catene dell’elettronica di consumo, nei negozi degli operatori TIM e WINDTRE, e negli store online.

La ricca confezione di vendita, oltre allo smartphone, conterrà vari accessori tra cui spiccano gli auricolari, il caricabatterie, una cover e una pellicola protettiva (già applicata).

