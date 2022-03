Quando si è alla ricerca di uno smartphone da Gaming che possa essere utilizzato senza rinunce nell’uso quotidiano il campo si restringe, ed è qui che Xiaomi entra a gamba tesa con Blackshark 4 Pro. Il dispositivo è un vero e proprio top di gamma, utilizzabile anche da coloro che non fanno del gioco l’utilizzo primario ma che ricercano ottime prestazioni al giusto prezzo. Rispetto ai suoi concorrenti infatti lui è più economico ed ha davvero molto da offrire e ve lo raccontiamo all’interno della nostra recensione.

Video recensione Blackshark 4 Pro

Design & Ergonomia

Quando vediamo uno dispositivo così è difficile non notare che si tratti di uno smartphone da Gaming. Le linee di Blackshark 4 Pro sono particolari e ricordano alla lontana quelle degli Asus Rog Phone, con l’aggiunta però di una serie di soluzioni interessanti per i video giocatori.

In quanto a dimensioni non si scherza, lui misura infatti 163.8 x 76.4 x 9.9 mm di spessore in un peso di 220 grammi. Si fa decisamente sentire in mano quando non lo si utilizza per giocare, ma una volta ruotato in orizzontale il peso ci sembrerà distribuito in maniera molto più uniforme.

La qualità di realizzazione è quella di un prodotto di fascia alta e questo è facilmente intuibile dalla back cover in vetro e dal frame laterale in metallo che ospita i due trigger richiudibili, il lettore d’impronte digitali e il doppio altoparlante stereo. Proprio la multimedialità è un punto forte di questo Blackshark 4 Pro che garantisce un audio immersivo durante le sessioni di gioco ma anche quando si visualizzano contenuti video.

Il trend di questo inizio 2022 per i display è caratterizzato da refresh rate superiori ai 120 Hz. Esattamente come Motorola Edge 30 Pro anche questo dispositivo ha un pannello da 144 Hz con ritardo al tocco di soli 8.3 ms. Si tratta di un’unità AMOLED da 6.67″ caratterizzata da una buona luminosità in esterna, ottimi contrasti e una riproduzione di colori fedele alla realtà.

Prestazioni

Parlare di prestazioni su un dispositivo da Gaming fa quasi sorridere e questo Blackshark 4 Pro ci renderà senz’altro entusiasti durante l’utilizzo. Sotto il cofano troviamo infatti un Qualcomm Snapdragon 888 con 12GB di RAM e 128 GB di storage con memorie UFS 3.1. Di tutti questi numeri l’unico che stona è proprio quest’ultimo, decisamente troppo poco per un dispositivo che verrà usato per scaricare titoli impegnativi.

A livello d’usabilità davvero non abbiamo nulla da rimproverare al dispositivo. Qualsiasi compito viene svolto sempre con una rapidità impressionante, senza dare alcun cenno di rallentamento o impuntamento. Lo abbiamo stressato con giochi importanti come Asphalt 9 e non ha mai mostrato cali di frame rate, nonostante i dettagli fossero ovviamente al massimo. L’unico appunto che ci sentiamo di fare è relativo alla temperatura, lo Snapdragon 888 si fa sentire quanto la sessione diventa più impegnativa, motivo per il quale vi consigliamo di dotarvi della ventola aggiuntiva.

Funzionalità

A livello software questo dispositivo ci ha lasciato perplessi. Da un lato troviamo infatti ottime soluzioni adatte ai videogiocatori e dall’altro vediamo invece un software ricco di sbavature in pieno stile Xiaomi sui dispositivi di fascia bassa.

Cominciamo dall’interfaccia, la Joy UI 12.8 che non è nient’altro che una MIUI 12.5 basata su Android 11 con una serie di funzionalità legate prettamente alla natura dello smartphone. Abbiamo apprezzato la folta presenza di personalizzazioni legate all’aspetto grafico del dispositivo, ed in particolar modo quelle legate alla modifica degli effetti di luce del logo posto nella parte posteriore.

Questo potrà infatti essere adattato alle nostre esigenza, decidendo colori ed effetti di luce. Trattandosi poi di uno smartphone da Gaming non poteva mancare il Black Space 4.0, all’interno del quale potremo andare a gestire tutti i nostri giochi e le impostazioni relative ad essi. Quando stiamo giocando potremo poi andare a richiamare un menù di gioco dove poter controllare lo stato dell’hardware del dispositivo e impostare i trigger in base alle nostre necessità.

Fotocamera

Blackshark 4 Pro non è un camera phone e questo ci teniamo a precisarlo subito, ma comunque vi permetterà di fare scatti accettabili. Nella parte posteriore del dispositivo troviamo la tripla fotocamera in configurazione 64 + 8 + 5 megapixel. Il sensore principale di giorno ci fornisce un buon livello di dettaglio, gli altri purtroppo non sono all’altezza.

La situazione in condizioni di scarsa illuminazione tende invece a peggiorare tanto. Lo smartphone fa foto mosse e non siamo riusciti a spiegarci il perchè ma ci auguriamo che con i prossimi aggiornamenti la problematica venga risolta.

Autonomia

Una scelta sbagliata su un dispositivo di questo genere può portare ad un’autonomia insufficiente e questo è proprio quello che è successo. La batteria è una 4500 mAh, decisamente troppo pochi per uno smartphone del genere e non ci porterà oltre le ore 18:00 con un uso intensivo.

In conclusione

Blackshark 4 Pro è uno smartphone valido, con una serie di compromessi da tenere a mente disponibile al prezzo di 579€ sul sito GoBoo.com.

Per la batteria che si scarica a vista d’occhio non preoccupatevi perché c’è la ricarica rapida a 120W e per tutto il resto la valutazione è soggettiva in base al tipo di utilizzo che ognuno fa del proprio smartphone. Se volete vederlo in azione non vi resta che dare un occhio alla nostra video recensione.