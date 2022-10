Un nuovo Realme per ogni budget con queste ottime offerte online

Nuovo giorno, nuova selezione di offerte sugli smartphone Android: in questo caso fanno tutti capo allo stesso brand — Realme —, ma coprono comunque una buona varietà di fasce di prezzo, in maniera tale da accontentare sia gli utenti alla ricerca del massimo risparmio sia quelli che esigono prestazioni di alto profilo, con anche un’edizione speciale per chi non vuole passare mai inosservato.

Anche per questa nuova raccolta di offerte, lo spunto arriva dalla rinnovata selezione settimanale degli Imperdibili di eBay: dopo avervene parlato in maniera più ampia un paio di giorni fa, ponendo poi l’accento sui pieghevoli di Samsung e su varie proposte interessanti per la fascia media da alcuni dei principali produttori Android, quest’oggi vediamo una nuova nuova serie di sconti monomarca.

Migliori offerte Realme negli Imperdibili di eBay

Prima di vedere le singole offerte che sono disponibili su eBay nel momento in cui scriviamo, è importante premettere che tutti gli smartphone elencati di seguito si trovano in Italia, mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita e vengono venduti da venditori con feedback positivi elevati (nella pagina di ciascun prodotto è presente il link per controllare) con tanto di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e — in pochi casi — di Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Il modello più economico dell’intera selezione è Realme 8 5G (ecco il nostro confronto dedicato), che viene proposto a 163,90 euro nella versione Black con 4 GB + 64 GB; segue Realme 9 5G, che a 199 euro per la versione Black con 4 GB + 128 GB è la soluzione per chi vuole qualcosa in più entro la soglia dei 200 euro. Alzando l’asticella, è possibile acquistare Realme 9 Pro 5G a 289,99 euro in varie colorazioni nel taglio 8 GB + 128 GB, Realme 9 Pro+ 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) a 349,99 euro per il taglio 8 GB + 256 GB in varie colorazioni. L’ultima proposta entro il limite dei 400 euro è Realme GT 2 5G da 8 GB + 128 GB a 359 euro. Ecco i link di questi modelli:

Per i fan e gli utenti alla ricerca di qualcosa di unico (oltre che di prestazioni di tutto rispetto), la soluzione più interessante si chiama Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition a 449,99 euro. Restando nella stessa famiglia, poi, è possibile acquistare anche Realme GT Neo 3 5G nelle due versioni da 80 W e 150 W (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e in varie colorazioni a partire da 459 euro. Il modello più costoso della selezione, infine, è Realme GT 2 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) proposto a 649,99 euro nel taglio di memoria top da 12 GB + 256 GB. Ecco i link per acquistare questi modelli:

