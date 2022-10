Prendono il via oggi le nuove offerte eBay con la possibilità per gli utenti di acquistare un gran numero di prodotti a prezzo scontato. Tra i dispositivi in offerta, naturalmente, non mancano gli smartphone Android, con tante offerte da sfruttare per chi è in cerca di un nuovo dispositivo con condizioni agevolate. Samsung è tra i brand protagonisti dell’iniziativa ma non mancano offerte per dispositivi Xiaomi, Realme, Motorola e molto altro. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte del momento disponibili su eBay per chi sta cercando un nuovo smartphone.

Via alle offerte eBay: tanti smartphone Android in sconto

Iniziamo la nostra rassegna delle nuove offerte eBay dedicate agli smartphone Android partendo da Samsung. Tra i prodotti della casa coreana in offerta c’è il Samsung Galaxy S22 proposto al prezzo scontato di 669 euro nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage è scontata a 699,90 euro, risultando particolarmente conveniente.

Promozioni anche per i Galaxy S22 Ultra, in sconto a 899,90 euro con la variante 8/128 GB mentre la versione 12/256 GB viene proposto a 999,90 euro. Tra le offerte del momento c’è spazio anche per il Galaxy Z Flip 8/128 GB proposto a 759,90 euro mentre per la versione 8/256 GB ne servono 799 euro.

Da notare che il Galaxy Z Fold 4 12/256 GB è in offerta a 1.299 euro. Tra le offerte c’è spazio anche per il Samsung Galaxy A33 5G proposto a 254,99 euro. Occhio anche al Galaxy A52s, uno dei migliori mid-range dello scorso anno, che viene ora proposto a 299,90 euro. Ecco i link per tutte le migliori offerte:

Non ci sono solo smartphone Samsung in offerta. Tra le promozioni lanciate da eBay, infatti, c’è la possibilità di acquistare il Motorola Edge 20 al prezzo scontato di 269,99 euro. Da segnalare anche lo Xiaomi 12 8/256 GB in sconto a 539,90 euro. Tra le offerte disponibili per gli smartphone Xiaomi c’è anche la promozione dedicata allo Xiaomi 12 Pro 12/256 GB proposto a 809,90 euro. Da segnalare anche diversi sconti per la gamma Realme. In offerta, tra gli altri, ci sono il Realme GT 2 Pro 12/256 GB proposto a 749,99 euro ed il Realme GT 2 Neo 2 12/256 GB in sconto a 399,99 euro.

Da segnalare anche la possibilità di acquistare a prezzo scontato l‘OPPO Reno 8 Pro, proposto in offerta a 699,90 euro. In sconto c’è anche Honor Magic 4 Lite che viene proposto al prezzo di 219,90 euro. Ecco i link alle offerte segnalate qui di sopra:

La nuova ondata di offerte eBay è davvero ricca. A disposizione degli utenti ci sono tantissimi prodotti in sconto e trovare un nuovo smartphone Android a prezzo ridotto è davvero semplice. Le opzioni non mancano di certo, sia per chi è in cerca di un top di gamma che per chi preferisce un mid-range. Per un quadro completo sulle offerte partite oggi su eBay vi consigliamo di dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutti gli smartphone Android in offerta su eBay <<