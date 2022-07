Realme annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Realme GT NEO 3T in versione Dragon Ball Z Edition. Si tratta di una versione speciale dello smartphone di casa Realme pensata per collezionisti e appassionati. Le vendite della nuova Dragon Ball Z Edition del nuovo Realme GT NEO 3T prendono il via oggi venerdì 8 luglio. Il brand porta in Italia una quantità limitata di unità della nuova serie speciale che è in vendita sul nuovo store Realme di eBay. Ecco tutti i dettagli:

Debutta in Italia il nuovo Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

La nuova edizione speciale del Realme GT NEO 3T è pronta a conquistare il mercato. Frutto della partnership con l’amata serie Dragon Ball, questa nuova versione dello smartphone del brand conferma come Realme continui ad essere alla ricerca di design audaci e sorprendenti, con l’obiettivo di rendere davvero esclusivi i propri smartphone.

Il nuovo smartphone presenta una back cover chiaramente ispirata a Dragon Ball Z con l’arancione come colore predominante affiancato da dettagli blu. Da notare che il software è arricchito con una serie di sfondi personali a tema Dragon Ball Z e icone esclusive. Per i fan della serie, quindi, si tratta di un’occasione unica per poter contare su di uno smartphone che omaggia l’iconico manga che ha unito generazioni di appassionati.

Lato hardware, invece, il Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition non presenta sorprese. Lo smartphone può contare sulla spinta del SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G, opportunamente supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida SuperDart Charge da 80 W che consente di ottenere una batteria carica al 50% in appena 12 minuti.

A completare la scheda tecnica c’è un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione Full HD+. Il pannello si caratterizza per una luminosità di picco di 1300 nits. Il comparto fotografico include tre sensori posteriori con una fotocamera principale da 64 Megapixel con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore macro da 2 Megapixel.

Il software della fotocamera include la Street Photography Mode. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel mentre il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0 e le varie personalizzazioni a tema Dragon Ball. C’è anche un sensore per le impronte digitali sotto al display.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition debutta sul mercato italiano questa settimana. Lo smartphone arriva in Italia con un prezzo di 499,99 euro nell’unica configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per acquistare il dispositivo è possibile fare riferimento al nuovo store eBay di Realme.

Acquista Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition su eBay