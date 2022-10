Huawei rilascia le patch di sicurezza di ottobre 2022: fix e modelli aggiornati

Il mese di settembre è stato foriero di grandi novità hardware firmate Huawei — basti pensare all’arrivo in Italia del pieghevole Huawei Mate Xs 2 e del più classico Huawei Mate 50 Pro in Europa, ma anche all’entry level nova Y70, alla serie Huawei Nova 10 e a MatePad Pro 11 —, mentre il mese di ottobre 2022 si è aperto con lo sguardo rivolto alla componente software: il produttore cinese ha annunciato il rilascio delle nuove patch di sicurezza mensili, con tanto di lista completa dei fix presenti ed elenco dei dispositivi aggiornati.

Prima di passare ai dettagli di questo nuovo aggiornamento, è bene ricordare come l’attenzione dei tecnici di Huawei sia rivolta prevalentemente al futuro, con le prime versioni beta di HarmonyOS 3.0 in roll out e i lavori in corso sulla rinnovata EMUI 13.

Huawei: tutti i dettagli delle patch di sicurezza di ottobre 2022

In questa sede è proprio della EMUI (e della Magic UI) che vogliamo occuparci, poiché il produttore cinese ha appena reso nota la lista dei fix contenuti nelle più recenti patch di sicurezza mensili. Come al solito, le patch sono ripartite in patch di libreria di terze parti (CVE annunciate nel bollettino della sicurezza Android di settembre 2022) e patch specifiche di Huawei.

Patch di terze parti

Huawei segnala la presenza di una lista di patch per CVE di cui al bollettino di sicurezza Android di settembre 2022 (per maggiori dettagli potete fare riferimento a questo link). Non ci sono fix di livello critico o basso, ma solo elevato e medio, inoltre numerosi altri erano già presenti in precedenti aggiornamenti. Ecco quanto riportato:

High: CVE-2022-20395, CVE-2022-22822, CVE-2022-23852, CVE-2022-23990, CVE-2022-25314, CVE-2022-25704, CVE-2022-22095, CVE-2021-0697, CVE-2021-0871, CVE-2021-0942, CVE-2021-0943, CVE-2022-25670

Medium: CVE-2022-28388, CVE-2022-20254, CVE-2022-20268, CVE-2022-20274, CVE-2022-20308, CVE-2022-20325, CVE-2022-20331

Patch Huawei

Ben più particolareggiata è la parte dell’aggiornamento riferita alle patch specifiche di Huawei, che indica il livello della vulnerabilità risolta, le versioni della EMUI toccate e i possibili rischi precedenti al fix. Ecco i più importanti:

CVE-2021-40017 : Vunerability of not verifying the validity of the key’s format in the HW_KEYMASTER module: livello critico, versioni EMUI 12.0, 11.0.1

: Vunerability of not verifying the validity of the key’s format in the HW_KEYMASTER module: livello critico, versioni EMUI 12.0, 11.0.1 CVE-2022-38986 : Vulnerability of bypassing the check of data transferred by kernel space in the HIPP module: livello critico, versione EMUI 12.0

: Vulnerability of bypassing the check of data transferred by kernel space in the HIPP module: livello critico, versione EMUI 12.0 CVE-2022-38983 : UAF vulnerability in the BT Hfp Client module: livello elevato, versioni EMUI 12.0, 11.0.1

CVE-2022-41578 : Out-of-bounds write vulnerability in the mptcp module: livello elevato, versioni EMUI 12.0, 11.0.1

CVE-2022-41582 : Configuration defects.in the security module: livello elevato, versioni EMUI 12.0, 11.0.1

CVE-2022-41589: Interface misuse vulnerability in the Maple DFX stack module: livello elevato, versione EMUI 12.0

Per maggiori dettagli su tutti i fix implementati, potete visitare questa pagina col bollettino completo.

Dispositivi Huawei e HONOR che verranno aggiornati

Dal sito ufficiale Huawei — che non è stato ancora aggiornato per comprendere gli ultimi modelli lanciati — apprendiamo la lista completa dei modelli destinatari degli aggiornamenti di sicurezza, con distinzione tra quelli aggiornati su base mensile e quelli aggiornati con cadenza trimestrale.

Huawei destinatari di patch di sicurezza mensili:

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei e HONOR destinatari di patch di sicurezza trimestrali: