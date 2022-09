Si rinnova ancora la gamma di smartphone Huawei. La casa cinese, infatti, ha annunciato l’apertura dei preordini per il mercato italiano del nuovo Huawei nova Y70. Si tratta di uno smartphone che va ad occupare la fascia bassa del mercato con l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento per chi è in cerca di un battery phone a prezzo ridotto. Ecco i dettagli su specifiche tecniche e prezzo del nuovo Huawei nova Y70. che arriva sul mercato con l’ultima versione della EMUI e con una promo lancio che include l’accesso a Huawei Music e Huawei Cloud.

Il nuovo Huawei nova Y70 è disponibile in preordine in Italia: tra le specifiche c’è una batteria da 6.000 mAh

La gamma di smartphone Huawei si rinnova con il debutto del nuovo nova Y70. Lo smartphone rappresenta una delle nuove porte d’accesso all’offerta di dispositivi mobili della casa cinese e, per conquistare gli utenti, considerando il software privo dei servizi Google, punta tantissimo sul comparto batteria. Il dispositivo, infatti, integra una batteria da 6.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia decisamente superiore alla media, grazie anche a diverse ottimizzazioni, lato software e hardware. Il caricatore è incluso in confezione.

Il nuovo nova Y70, inoltre, può contare sulla ricarica rapida SuperCharge da 22,5 di W che consente di ridurre i tempi per una carica completa (anche se siamo ben lontani dalle ricariche fulminee a cui ci stanno abituando gli smartphone Android di ultima generazione, in particolare della fascia alta del mercato). Da segnalare che il nuovo Huawei nova Y70 può garantire 5V/1A a supporto della ricarica inversa via cavo per dispositivi Huawei come smartwatch, smartband e altri smartphone.

Tra le specifiche del nuovo smartphone di casa Huawei c’è spazio per un display LCD TFT da 6,75 pollici con risoluzione HD e notch a goccia. Il nuovo smartphone di Huawei presenta 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Al momento, non è stato rivelato il modello di SoC utilizzato dal dispositivo. Il comparto fotografico include un sistema con tripla fotocamera posteriore.

A disposizione degli utenti troviamo una fotocamera principale da 48 Megapixel con apertura f/1.8, una fotocamera ultra-grandangolare 120° da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il jack audio da 3,5 mm oltre al sensore di impronte digitali, posizionato nel tasto laterale. Lato software, infine, trova spazio la EMUI 12.

Prezzo e promo lancio

Come anticipato in apertura, il nuovo Huawei nova 70 è preordinabile da oggi tramite il Huawei Store. Il prezzo di listino ufficiale è di 229,90 euro ma, con un acconto di 10 euro per il preordine, è possibile ottenere uno sconto di 10 euro sul prezzo d’acquisto che, quindi, scenderà fino a 219,90 euro. Da notare, inoltre, che per chi acquisterà il battery phone di Huawei entro il 3 ottobre ci saranno anche 3 mesi di abbonamento a Huawei Music e 50 GB per 3 mesi su Huawei Cloud in regalo. Le spedizioni del nuovo smartphone prenderanno il via il prossimo 26 settembre. È possibile scegliere tra la colorazione nera e quella blue.

Preordina ora il nuovo Huawei nova Y70

Leggi anche: Recensione Huawei P50 Pro: una nuova alternativa fra i camera phone