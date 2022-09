HUAWEI torna ad IFA e in occasione dell’edizione 2022 dell’importantissima fiera berlinese dedicata all’elettronica di consumo presenta svariate novità che coprono molti settori del proprio catalogo.

Oltre alla nuova generazione del laptop HUAWEI MateBook X Pro con CPU Intel Core di dodicesima generazione e allo smartwatch HUAWEI Watch D, di cui vi abbiamo parlato tramite un articolo dedicato sul nostro portale TuttoTech, l’azienda ha presentato ufficialmente i due nuovi smartphone della serie HUAWEI nova 10, composta da un modello “base” e un modello Pro, e il nuovo tablet HUAWEI MatePad Pro con display da 11 pollici.

HUAWEI presenta gli smartphone della gamma nova 10

Come anticipato in apertura, a IFA 2022 HUAWEI ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone HUAWEI nova 10 e nova 10 Pro, dispositivi di fascia media con un occhio “alle ultime tendenze della fotografia” che inaugurano il ritorno a IFA del produttore cinese. Prima di analizzare nel dettaglio le due novità, riportiamo le parole di William Tian, Presidente di Huawei CBG per l’Europa occidentale, che ha commentato il lancio dei nuovi smartphone e di tutti gli altri nuovi dispositivi del brand cinese:

“Siamo lieti di tornare all’IFA dopo alcuni anni difficili per tutti. IFA è sempre stata una grande piattaforma per le incredibili innovazioni del settore tecnologico e ancora una volta Huawei ha presentato prodotti davvero interessanti. Ci siamo concentrati su un hardware dal design accattivante, su un software che offre un’esperienza senza soluzione di continuità su più dispositivi e su prestazioni fotografiche adatte alle esigenze degli utenti di oggi. Dalla salute e il fitness all’intrattenimento e alle soluzioni per lo smart office, Huawei continua a spingersi oltre i limiti e continuerà a portare innovazioni tecnologiche sorprendenti ai nostri milioni di fedeli fan in tutta Europa.”

HUAWEI nova 10: niente 5G ma SoC Qualcomm molto affidabile

I nuovi HUAWEI nova 10 sono stati sviluppati, secondo quanto comunicato dal produttore cinese, con un occhio alle ultime tendenze del mondo della fotografia da smartphone, dando priorità alla fotocamera anteriore per venire incontro alle esigenze dei milioni di utenti che ogni giorno sfruttano le app social: per fare ciò HUAWEI ha dotato questi nuovi smartphone di una fotocamera anteriore da ben 60 megapixel con angolo di visione a 100°, capace di adattarsi a svariati scenari di utilizzo tra cui i selfie di gruppo e la registrazione di video in 4K.

Huawei nova 10 offre un ampio display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (in 20:9), supporto all’HDR 10 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, interrotto da un foro circolare centrato che ospita l’incredibile fotocamera di cui abbiamo parlato in precedenza. Sotto al display troviamo il lettore (ottico) delle impronte digitali.

Lo smartphone è poi basato sull’affidabile piattaforma Snapdragon 778G di Qualcomm, che ha fatto la fortuna di svariati smartphone di fascia media del 2021 e continua a fare il suo anche in questo 2022: tuttavia, in questo caso il chip è nella sua versione 4G e pertanto lo smartphone non offre il supporto alle reti 5G. Ad accompagnare il SoC troviamo 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Esteticamente, Huawei nova 10 mantiene i dettami tipici della serie nova e in particolare continua a presentare il celebre design Star Orbit Ring che dona allo smartphone una texture con migliore lucentezza che trasmette una sensazione al tocco più “setosa”.

Il comparto fotografico posteriore, triplo, è incastonato all’interno di una placca ovale impreziosita da un anello dorato Star Orbit: nello specifico troviamo un sensore principale è da 50 megapixel con PDAF affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da un sensore per la profondità di campo da 2 MP.

Dal punto di vista della connettività, al netto della mancanza legata al supporto alle reti 5G, Huawei nova 10 è un dispositivo davvero completo, che offre il supporto al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 e ai servizi di geolocalizzazione. Sono presenti, inoltre, l’NFC e una porta di ricarica USB Type-C.

Lo smartphone, che misura 162,2 x 73,9 x 6,88 mm e pesa 168 grammi, offre una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W. Il software, a differenza della versione destinata al mercato cinese che può contare sul sistema operativo HarmonyOS, è la EMUI 12: sebbene non vi siano i servizi Google, gli HMS (ovvero i Huawei Mobile Services) sono in costante crescita e lo store AppGallery ospita ogni giorno sempre più app all’interno del proprio catalogo.

Scheda tecnica

Dimensioni: 162,2 x 73,9 x 6,88 mm

x x Peso: 168 grammi

Display: OLED da 6,67” con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel), supporto ad HDR 10 , frequenza di aggiornamento a 120 Hz

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel), supporto ad , frequenza di aggiornamento a SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G con GPU Adreno 642L

con GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare 60 MP (f/2.4) con angolo di visione a 100°

(f/2.4) con angolo di visione a Audio: speaker stereo

Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

(802.11 ax), , GPS, NFC, USB Type-C (2.0) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4000 mAh con ricarica rapida via cavo a 66 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: EMUI 12

HUAWEI nova 10 Pro guadagna doppia cam anteriore e ricarica a 100 W

Esteticamente HUAWEI nova 10 Pro è identico al fratello “minore” anche se risulta leggermente più grande in pianta (pochi mm per lato) e nello spessore, che cresce di ben 1 mm, ma soprattutto più pesante (191 grammi).

Questo aumento di dimensioni fa sì che lo smartphone guadagni un display leggermente più ampio (sempre curvo ai lati) da 6,78 pollici, sempre OLED e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz ma dotato di una risoluzione migliore (arriva a 429 ppi); altra caratteristica su cui impattano le maggiori dimensioni è la batteria che cresce fino a 4500 mAh e si ricarica più velocemente, a 100 W grazie alla tecnologia HUAWEI SuperCharge: secondo quanto comunicato da HUAWEI, lo smartphone dovrebbe ricaricarsi dal 20% all’80% in soli 10 minuti.

Sebbene il comparto fotografico principale sia pressoché identico nelle forme e nei contenuti, spostandoci all’anteriore la situazione cambia: al posto di un foro circolare centrato che ospita la singola fotocamera selfie, su HUAWEI nova 10 Pro troviamo anteriormente un sistema a doppia fotocamera, piazzato nell’angolo in alto a sinistra all’interno di un foro ovale (a pillola) e costituito da un sensore da 8 MP per “ritratti e primi piani cristallini” che affianca l’ultra-grandangolare da 60 MP presente anche sull’altro modello.

Restano invariate invece tutte le altre specifiche tecniche anche se, in questo caso, le temperature generate dal SoC Snapdragon 778G sono controllate da un sistema di raffreddamento a liquido VC. Huawei nova 10 Pro, inoltre, può godere di alcune funzionalità fotografiche dedicate (ad esempio Follow Focus che blocca e segue il soggetto di un video) che permettono di tirare fuori il massimo, sia col comparto fotografico posteriore che con quello anteriore.

Scheda tecnica

Dimensioni: 164,2 x 74,5 x 7,88 mm

x x Peso: 191 grammi

Display: OLED da 6,78” con risoluzione di 1200 x 2652 pixel , supporto ad HDR 10 , frequenza di aggiornamento a 120 Hz

da con risoluzione di , supporto ad , frequenza di aggiornamento a SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G con GPU Adreno 642L

con GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore doppia: Sensore ultra-grandangolare 60 MP (f/2.4) con angolo di visione a 100° e AF Sensore per ritratti da 8 MP (f/2.2)

Audio: speaker stereo

Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

(802.11 ax), , GPS, NFC, USB Type-C (2.0) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida via cavo a 100 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: EMUI 12

HUAWEI MatePad Pro è il nuovo tablet di punta dell’azienda

HUAWEI ha presentato anche il nuovo tablet MatePad Pro 11, un dispositivo dotato di un display FullView OLED da 11 pollici con risoluzione Quad HD, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto a oltre 1,07 miliardi di colori ed è il primo tablet a ricevere la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, oltre ad utilizzare una soluzione hardware per ridurre la luce blu (e proteggere la vista). Il display è circondato da cornici ultra-sottili (4,2 mm), mentre il tablet è caratterizzato da un peso complessivo di 449 grammi (grazie al telaio in lega di magnesio) e da uno spessore contenuto in soli 5,9 mm.

Secondo quanto dichiarato da HUAWEI, si tratta del miglior display mai utilizzato su un tablet del produttore cinese, capace di offrire, abbinato alla tecnologia HUAWEI SOUND, un’esperienza di intrattenimento eccezionale. D’altronde, HUAWEI MatePad Pro è un tablet pensato principalmente per la fruizione e per la creazione di contenuti multimediale, con un occhio di riguardo proprio ai creativi di svariati settori.

HUAWEI MatePad Pro 11 offre una scocca realizzata con un innovativo processo di satinatura e al posteriore offre un sistema a doppia fotocamera da 13+8 megapixel (principale + ultra-grandangolare) incastonato all’interno di un anello, soluzione simile a quella adottata per gli smartphone della serie Mate del produttore cinese. La fotocamera anteriore è da 16 megapixel.

Dal punto di vista software, HUAWEI MatePad Pro 11 mette a disposizione degli utenti funzionalità facili da utilizzare per supportare al meglio la produttività anche in modalità orizzontale. Vi è poi un aggiornamento alla modalità Multi-Windows (che supporta fino a quattro app simultaneamente): quando un app è in esecuzione a schermo intero, basterà far scorrere il dito nell’angolo in alto a sinistra per dividere lo schermo in due e far scorrere il dito nell’angolo in alto a destra per riaprire un’app.

HUAWEI MatePad Pro è disponibile anche nella versione da 12,6 pollici. Entrambi i modelli sono compatibili con la nuova Smart Magnetic Keyboard (removibile) e con la nuova HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, che migliora con una nuova finitura (resina polimerica in silicone), risultando più comoda da impugnare e più resistente all’usura.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti HUAWEI

I nuovi Huawei nova 10 e nova 10 Pro saranno presto disponibili in Italia nelle colorazioni Starry Silver e Starry Black. Il produttore cinese non ha, tuttavia, ancora comunicato i prezzi ufficiali dei due smartphone.

Acquista i HUAWEI nova 10 sullo store ufficiale HUAWEI

Huawei MatePad Pro 11, invece, è già disponibile al preordine sul Huawei Store (fino al 28 settembre) al prezzo di 649,90 euro: pagando un acconto di 10 euro, sarà possibile usufruire di uno sconto di 50 euro sul prezzo finale al momento dell’acquisto.

Pre-ordina HUAWEI MatePad Pro 11 sullo store ufficiale HUAWEI

Infine, Huawei MatePad Pro 12.6 è disponibile in Italia al prezzo in promozione di 579,90 euro per acquisti fino al 15 settembre: aggiungendo 39,90 euro sarà possibile ricevere la HUAWEI Magnetic Keyboard e aggiungendo 29,90 euro sarà possibile avere la HUAWEI M Pencil di seconda generazione. Terminato il periodo promozionale, il prezzo di vendita sarà di 799,90 euro.

Acquista HUAWEI MatePad Pro 12.6 in offerta sullo store ufficiale HUAWEI

