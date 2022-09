Debutta ufficialmente in Italia il nuovo Huawei Mate Xs 2. Lo smartphone con display pieghevole, nuovo flagship della gamma di smartphone di casa Huawei, è acquistabile a partire dal 1° settembre dopo l’annuncio ufficiale arrivato lo scorso mese di luglio. Si tratta di un progetto di sicuro interesse per gli appassionati di smartphone pieghevoli che dovrà fronteggiare la concorrenza di modelli premium come il recentissimo Samsung Galaxy Z Fold4. Vediamo tutte le caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole, il prezzo di lancio e dove acquistarlo in Italia:

Con l’inizio del mese di settembre, prendono il via le vendite del nuovo Huawei Mate Xs 2 in Italia. Lo smartphone arriva sul mercato come evoluzione della gamma di smartphone con display pieghevoli di casa Huawei, presentando un’apertura verso l’esterno e una scocca che abbina resistenza e leggerezza. Il nuovo Huawei Mate Xs 2 può contare su di una cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione che consente di sfruttare al meglio il display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici di diagonale. Il display ha un pannello OLED con risoluzione di 2340 x 2200 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Non manca un comparto fotografico da vero camera-phone con un sensore principale True-Chroma da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel ed un teleobiettivo da 8 Megapixel. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G che viene supportato da una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge di Huawei da 66 W. Tra le specifiche c’è spazio anche per 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Per gestire le temperature troviamo un sistema di raffreddamento a liquido al grafene. Da notare, inoltre, che lo smartphone presenta un peso complessivo di 255 grammi, risultando uno dei modelli più leggeri del suo segmento. La scocca è realizzata con una combinazione di materiali leggeri (fibre di vetro, leghe di titanio e acciaio ultraleggero) che ha permesso a Huawei di contenere il peso complessivo senza sacrificare la resistenza e la maneggevolezza del dispositivo.

Come anticipato in precedenza, il nuovo Huawei Mate Xs 2 è disponibile da oggi in Italia. Tutti gli utenti interessati all’acquisto del nuovo smartphone hanno la possibilità di rivolgersi direttamente allo Store ufficiale di Huawei. Lo smartphone arriva in Italia con un prezzo di listino di 1999,90 euro. Per i clienti che effettueranno l’acquisto entro il prossimo 30 settembre, inoltre, scegliere il pieghevole top di gamma di Huawei sarà ancora più conveniente. A disposizione degli acquirenti del Mate Xs 2 ci sono, infatti, le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2, disponibili senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti i dettagli sul dispositivo è possibile fare riferimento allo store ufficiale linkato qui di sotto:

>> Acquista il nuovo Huawei Mate Xs 2 su Huawei Store <<