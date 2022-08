Google Pixel 6 Pro costa 160 euro in meno grazie a questa super offerta

Come un fulmine a ciel sereno, Google Pixel 6 Pro ritorna protagonista e il motivo è presto detto: nel momento in cui scriviamo, l’attuale smartphone di riferimento del colosso di Mountain View si trova in offerta sul marketplace eBay ad un prezzo inferiore di ben 160 euro rispetto a quello del listino ufficiale.

Questa nuova offerta fa il paio con quella che vi avevamo segnalato giusto ieri per Google Pixel 6 e che è tuttora disponibile; sempre a proposito di eBay, non dimenticate che sono ancora in corso gli Xiaomi Days, con un codice sconto molto invitante (anche se in questo nostro editoriale vi avevamo illustrato dei validi motivi per abbandonare proprio Xiaomi in favore di Google).

Google Pixel 6 Pro in offerta su eBay: un taglio netto al prezzo di listino

Il meno costoso Google Pixel 6 è stato riconosciuto un po’ da tutti come il più equilibrato della gamma, tuttavia — in attesa dei nuovi e già chiacchierati Pixel 7 che arriveranno in autunno — Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) rimane pur sempre il modello posizionato più in alto nella line-up per via di una maggiore completezza tecnica.

Quando il mese scorso, in occasione del lancio italiano del medio di gamma Pixel 6a, Google aveva aperto un nuovo capitolo della sua presenza sul mercato italiano rendendo disponibili all’acquisto su Amazon anche Pixel 6 e 6 Pro, avevamo pronosticato che la situazione avrebbe giocato a vantaggio degli utenti facilitandone la reperibilità (lì e altrove) a prezzi più bassi di quelli di listino, detto fatto.

Nel momento in cui scriviamo, Google Pixel 6 Pro 5G è disponibile all’acquisto su eBay al prezzo di 739,99 euro, vale a dire 159,01 euro in meno rispetto al prezzo di listino italiano (899 euro). Lo smartphone in offerta è nella colorazione Cloudy White, con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prodotto viene spedito dall’Italia, con consegna gratuita prevista tra il 26 e il 30 agosto e il venditore ha il 100% di feedback positivo; per stare più tranquilli, è comunque presente la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato“). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Google Pixel 6 Pro 5G 12 GB + 128 GB Cloudy White a 739,99 euro

Se proprio non potete fare a meno di completare su Amazon il vostro acquisto, sappiate che lo stesso modello — ma in colorazione Stormy Black — costa 830,82 euro nella versione venduta e spedita da Amazon con Prime. Ecco il link:

Acquista Google Pixel 6 Pro 5G 12 GB + 128 GB Stormy Black a 830,82 euro su Amazon.it

