Il prezzo di Google Pixel 6 5G continua a calare un’offerta dopo l’altra, tanto che ci sono sempre meno dubbi su quale smartphone Made by Google consigliare per un eventuale acquisto.

Offerta Google Pixel 6 su eBay: a questo prezzo, è da prendere

Google Pixel 6 è sul mercato da poco meno di un anno — ne trovate a questo link la nostra recensione completa —, tanto che tra un paio di mesi conosceremo in via ufficiale anche il suo successore, e ha avuto tutto il tempo per maturare dal punto di vista software, superando qualche incertezza di gioventù, e di guadagnare in appetibilità grazie ad un prezzo online che ha reso il listino ufficiale di 649 euro un lontano ricordo.

Insieme a lui, nella serie Pixel 6, figurano anche altri due modelli, il più costoso e sotto alcuni aspetti più pregiato Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) e il più economico ma anche peggio equipaggiato Google Pixel 6a (ecco la nostra recensione). Tra i tre, il più equilibrato — sia dal punto di vista tecnico che economico — è proprio Google Pixel 6, insomma, per rispolverare un po’ di caro vecchio latino, in medio stat virtus.

Ebbene, se lo stavate tenendo d’occhio in attesa dell’occasione giusta, l’avete appena trovata: in questo momento, Google Pixel 6 5G si trova su eBay in offerta a 539 euro; il modello scontato è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre la colorazione è la Stormy Black. L’annuncio segnala che anche le cuffie cablate sono incluse in confezione, segno che si tratta di un modello destinato alla Francia o a qualche altro mercato in cui i produttori sono tenuti per legge a includere tale accessorio.

In ogni caso lo smartphone viene spedito dall’Italia, prevede la spedizione gratuita in soli 3 giorni, il venditore ha il 100% di feedback positivo e non manca la garanzia cliente eBay (rimborso in caso di mancato arrivo dell’ordine). Ecco il link per l’acquisto:

Se quest’offerta non vi convince fino in fondo e siete disposti a pagare un sovrapprezzo — e a perdere le cuffie incluse —, potete sempre rivolgervi ad Amazon: Google Pixel 6, nello stesso colore e taglio di memoria, è disponibile venduto e spedito da Amazon a poco meno di 600 euro:

