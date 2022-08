Mai come in questi giorni è conveniente acquistare un prodotto Xiaomi, grazie alla promozione che sta andando in scenda fino al 31 agosto su eBay. Sono numerosi i prodotti del colosso cinese a essere scontati del 20%, utilizzando il coupon che trovate a fine pagina, ma oggi ne abbiamo selezionato alcuni per chi cerca un nuovo smartphone o un tablet e ha un budget più contenuto.

Continuano gli Xiaomi Days

In vista del ritorno a scuola è senz’altro interessante Xiaomi Pad 5, presentato lo scorso anno dalla compagnia cinese ma ancora oggi decisamente valido. Schermo WQHD+ da 11 pollici, Snapdragon 860, speaker stereo, ottima batteria da 8.720 mAh (con ricarica a 33 watt) e un software, MIUI for Pad, adattato per la prima volta allo schermo di un tablet. tramite il link riepilogativo che trovate a fine pagina potete acquistarlo scontato del 20% rispetto ai 339 euro di listino.

Se invece state cercando un nuovo smartphone e il vostro budget non è particolarmente generoso, ecco quattro proposte della serie Redmi Note, con prezzi decisamente interessanti in relazione alle specifiche tecniche.

Partiamo con Redmi Note 10 5G, che pur non essendo il più recente dei modelli Redmi è tuttora valido, soprattutto perché proposto a 189 euro (prezzo ancora da scontare). Lo smartphone, l’unico della serie Note 10 a offrire la connettività 5G, è indubbiamente interessante col suo MediaTek Dimensity 700, tripla fotocamera posteriore ma soprattutto batteria da 5.000 mAh per una grande autonomia.

Altrettanto interessante è Redmi Note 10s, che colma la principale lacuna del predecessore, ovvero la connettività NFC per i pagamenti in mobilità. È disponibile con diversi tagli di memoria, con la variante 6-128 GB proposta di listino a 229 euro (a cui va tolto il 20% della promo). Da segnalare la batteria da 5.000 mAh, lo schermo a 90 Hz, il sensore fotografico principale da 108 megapixel e un’ottima connettività, eccezion fatta per il supporto alle reti 5G.

Redmi Note 11 ha un prezzo leggermente superiore rispetto al predecessore, mantenendo la connettività 4G grazie a uno Snapdragon 680. Ottima, per il resto, la connettività, mentre la batteria da 5.000 mAh è ormai una caratteristica comune che rende questi smartphone molto indicati per chi ne fa un uso intenso. Grazie alla promozione potete risparmiare il 20% sul prezzo base di 209 euro.

Chiudiamo questa selezione con Redmi Note 11S, che nella nuova line-up Redmi si posiziona come offerta centrale: MediaTek Helio G96 (senza quindi la connettività 5G), fino a 8 Gb di RAM, schermo a 90 Hz, “solita” batteria da 5.000 mAh, sensore fotografico da 108 megapixel, MIUI 13 con Android 11 e lettore di impronte digitali sul frame laterale. Il prezzo di 249 euro (ancora da scontare) lo rende particolarmente appetibile in questa fascia di prezzo.

Tra i compagni perfetti per uno smartphone ci sono indubbiamente le cuffie e le Redmi Buds 3 Pro, proposte a 49,99 euro (prezzo da scontare del 20%) sono indubbiamente una soluzione ottima. Ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore, Bluetooth 5.2, ricarica rapida e autonomia complessiva di 28 ore, tutti valore davvero appetibili.

Per usufruire dello sconto del 20% dovete utilizzare il codice XIAOMIFESTAGO22, valido sulla selezione dei prodotti che trovate visitando il link sottostante.

