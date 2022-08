Ecco come avere Android 13, subito, sui Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

La giornata di Ferragosto di questo 2022 è stata ravvivata dal rilascio, un po’ a sorpresa, di Android 13 da parte di Google per tutti gli smartphone della gamma Pixel supportati, ovvero dai Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, modelli del 2019, in poi.

Come molti sapranno, l’avvio del rilascio di un nuovo aggiornamento non coincide immediatamente con la sua disponibilità al download per i dispositivi compatibili e, specie stavolta, questa peculiarità è centro di un dibattito piuttosto acceso sui vari social e, in generale, in rete: sembra che, all’atto pratico, la nuova versione del sistema operativo del robottino verde è stata ricevuta dagli utenti che facevano parte del programma Beta; tra i comuni mortali, invece, l’aggiornamento sembra essere arrivato ai possessori di un Pixel 4 o di un Pixel 5 (e le loro altre varianti) ma non ai possessori di un Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Gli utenti con Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono ancora in attesa

Come anticipato, Android 13 è ufficialmente in distribuzione da parte di Google ma sembra che, a differenza degli altri dispositivi supportati, Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro non siano stati ancora coinvolti nel rilascio stabile della nuova versione del sistema operativo.

Qualora abbiate fretta di aggiornare, Google ha comunque messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per potere flashare la build ufficiale (full OTA), scaricabile tramite il portale dedicato in cui sono riportate anche tutte le istruzioni per poterlo fare (consigliamo, tuttavia, di effettuare la procedura solo qualora si abbia familiarità con queste cose e, a prescindere, di fare un backup del dispositivo prima di procedere).

Visto e considerato, tuttavia, che l’aggiornamento è arrivato a tutti coloro che fanno parte del programma Beta di Android, a prescindere dal dispositivo (compatibile con Android 13) di cui sono in possesso, c’è un processo del tutto legale, non invasivo e sicuramente meno macchinoso rispetto a quello esposto subito sopra per ricevere immediatamente la nuova versione del sistema operativo su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, del quale vi racconteremo poco più avanti.

Conviene passare da Android 12 ad Android 13?

Prima di spiegarvi il procedimento per forzare (di fatto) l’aggiornamento del vostro dispositivo ad Android 13, è lecito domandarsi se valga realmente la pena di aggiornare e abbandonare Android 12, almeno in questa prima fase: coloro che immaginano grandi novità estetiche e tangibili in seguito all’aggiornamento, rimarranno delusi dal sapere che alla fine le differenze saranno pochissime, circoscritte ad una maggiore possibilità di personalizzazione, ad un nuovo lettore multimediale al di sotto del centro di controllo e poco più.

Per il resto, chi prova un Pixel con Android 13 avrà la sensazione che “nulla sia cambiato”, dal momento che il nuovo sistema operativo è la naturale evoluzione dei concetti introdotti con Android 12, capostipite del nuovo Material You.

D’altro canto, durante tutto il processo di sviluppo (fase delle beta) non sono emerse particolari criticità che ci spingono a scoraggiarvi dall’installare l’aggiornamento ad Android 13: tuttavia, ad aggiornamento eseguito potrebbe rivelarsi necessario un ripristino alle impostazioni di fabbrica (consigliato, comunque, dopo qualsiasi aggiornamento importante).

Come forzare l’aggiornamento ad Android 13

Esaurite tutte le premesse, è tempo di concentrarsi su come forzare l’aggiornamento ad Android 13, qualora ancora non lo abbiate ricevuto sul vostro smartphone (Pixel 6 e 6 Pro in prima linea, per loro questa procedura appare necessaria; tuttavia, funziona anche su tutti gli altri Pixel supportati, ovvero dai Pixel 4 in poi).

Per installare l’aggiornamento ricorreremo direttamente al programma Beta di Android, strumento ufficiale di Google per tutti gli utenti che vogliono provare in anteprima le novità software del colosso di Mountain View.

Iscriversi al Programma Beta di Android

Il primo passo per forzare l’aggiornamento ad Android 13 di un vostro smartphone della serie Pixel (compatibile, ribadiamo, con la nuova versione del sistema operativo) è iscriversi al programma Android Beta: sul circuito destinato a coloro che testano in anteprima le novità software messe a disposizione da Google, è attualmente in distribuzione quella che, a tutti gli effetti, è la build ufficiale di Android 13, la prima stabile, la cui distribuzione (lenta e graduale) è iniziata lo scorso 15 agosto 2022.

Per iscriversi al Programma Beta di Android è necessario visitare il sito web del programma direttamente dal proprio browser; si tratta di un’operazione fattibile sia da computer che da smartphone, purché accediate allo stesso account Google che utilizzate sul vostro smartphone Pixel che desiderate aggiornare.

In alto, nella barra dei collegamenti, è presente la scheda “Dispositivi” che vi porterà alla sezione in cui sono elencati tutti i vostri dispositivi Pixel idonei a partecipare al programma. Per fare in modo che lo smartphone, in questo caso un Pixel 6, entri a far parte del programma Android Beta, è necessario premere sul pulsante “Registra”: si aprirà una finestra pop-up che vi chiederà di accettare termini e condizioni del programma; spuntata almeno l’ultima casella in fondo, ovvero “Accetto i termini del Programma Beta”, si potrà cliccare su “Conferma e registrati”.

Installare l’aggiornamento

Terminata la fase uno della procedura, il vostro smartphone sarà registrato al Programma Beta.

A questo punto, basterà recarsi nelle impostazioni di sistema, direttamente dal telefono, e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Lo smartphone vi notificherà la presenza dell’aggiornamento ad Android 13, dal peso di poco superiore ai 2 GB, con tanto di changelog piuttosto dettagliato. A questo punto, confermando la volontà di scaricare e installare l’aggiornamento, lo smartphone procederà in autonomia fino al momento del riavvio per ultimare il processo di aggiornamento.

Abbandonare il Programma Beta

Una volta che lo smartphone ha terminato la procedura di aggiornamento, sicuramente lunga (non aspettatevi cose immediate) e si è dunque riavviato con a bordo Android 13 (con patch di sicurezza aggiornate al 5 agosto 2022), è il momento di passare alla terza e ultima fase del processo.

Bisognerà raggiungere nuovamente la sezione “Dispositivi” dal portale del Programma Beta di Android e fare clic su “Annulla registrazione”; Big G vi chiederà di prendere parte ad un sondaggio sulla partecipazione al programma (si può saltare, non è obbligatorio) e vi avvisa che il vostro smartphone notificherà presto la disponibilità di un aggiornamento, ovvero l’ultima build stabile disponibile: non temete, al momento si tratta comunque della stessa build quindi il telefono non vi notificherà nulla.

Questa terza ed ultima fase del processo è necessaria, specie qualora non vogliate fare parte di coloro che, per scelta, vogliono provare in anteprima tutte le beta che Google rilascia nello sviluppo costante delle nuove funzionalità che verranno introdotte, col tempo, all’interno del sistema operativo: infatti, qualora non abbandoniate il Programma Beta di Android, riceverete prossimamente una nuova build beta di Android 13 sullo smartphone, la prima post rilascio (presumibilmente a settembre).

Piccola nota conclusiva: qualora decidiate di abbandonare il Programma Beta con a bordo una build beta di Android 13, lo smartphone verrà ripristinato alla versione stabile di Android 13 (con la conseguente perdita dei dati).