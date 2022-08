Un mare di aggiornamenti per smartphone Samsung, OPPO e Realme

Ci avviciniamo alla conclusione della terza settimana del mese di agosto con una nutrita raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android, tutti facenti capo a tre soli produttori: l’immancabile Samsung, OPPO e Realme. Dal momento che la lista è piuttosto lunga, diamo subito un taglio ai preamboli e gettiamoci a capofitto tra le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy A42 5G, Note 20, Note 20 Ultra, Note 8: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone Samsung presenti nella raccolta odierna sono quattro: Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Note 8.

I primi tre sono accomunati dalla presenza delle patch di sicurezza di agosto 2022, quindi, mentre della SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente vi avevamo già parlato in un articolo dedicato, in questa sede vediamo soltanto pochi dettagli specifici:

Samsung Galaxy A42 5G si sta aggiornando in numerosi Paesi europei e non — Bulgaria, Francia, Australia, Polonia, Lussemburgo, Malesia, Paesi nordici, Singapore, Slovacchia, Svizzera, Thailandia, regione baltica, Filippine — alla versione firmware A426BXXU3DVG3, che non comprende altre novità.

si sta aggiornando in numerosi Paesi europei e non — Bulgaria, Francia, Australia, Polonia, Lussemburgo, Malesia, Paesi nordici, Singapore, Slovacchia, Svizzera, Thailandia, regione baltica, Filippine — alla versione firmware A426BXXU3DVG3, che non comprende altre novità. Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra si stanno aggiornando un po’ ovunque in giro per il mondo: in vari Paesi europei, asiatici e sudamericani al firmware N98xxXXU4FVGA, in Cina e Hong Kong al N98x0ZSS3FVG6. Anche qui tanti fix e rilevanti (DeX, Knox, leak dell’indirizzo MAC) e nient’altro da segnalare.

L’unico che fa eccezione è proprio il più vecchio Samsung Galaxy Note 8, che si affianca dunque agli altrettanto vetusti Galaxy S8 e S7. Galaxy Note 8 si sta aggiornando in tanti Paesi, Italia compresa, alla versione firmware N950FXXUGDVG5, che — stando al changelog ufficiale — contiene soltanto fix per la stabilità del GPS e neppure nuove patch di sicurezza.

OPPO Reno 10x Zoom e Find X3 Neo: le novità degli aggiornamenti

In questa carrellata figurano anche due smartphone a marchio OPPO, ovvero OPPO Find X3 Neo e OPPO Reno 10x Zoom, ma si tratta di aggiornamenti molto diversi.

OPPO Reno 10x Zoom, uno smartphone dal design iconico e dalla dotazione tecnica sorprendente che avevamo recensito a giugno 2019, sta ricevendo un major update a tanti anni dal suo lancio (con Android 9 Pie): nel nostro Paese — come mostra lo screenshot — è in roll out la ColorOS 12.1 con base Android 12 e la build CPH1919_11_H.62 arriva in un corposo file OTA da 3,73 GB. Non mancano neppure le patch di sicurezza di agosto 2022. Davvero niente male per un dispositivo lanciato quando OPPO non aveva ancora adottato l’attuale politica dei tre major update per i top di gamma e che arriva al capolinea con un notevole colpo di coda.

Molto meno interessante l’aggiornamento in distribuzione per il più recente OPPO Find X3 Neo (di cui trovate a questo link la nostra recensione): la versione CPH2207_11_C.50, già basata sulla ColorOS 12.1, arriva in un file OTA da 219 MB e porta proprio le patch di sicurezza del mese corrente.

Realme 8, Realme 8 5G, Realme 8 Pro, Realme 8i, Realme 7, Realme X3 SuperZoom: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con Realme, che in questa raccolta piazza Realme 8, Realme 8 5G, Realme 8 Pro, Realme 8i, Realme 7 e Realme X3 SuperZoom. Ecco tutti gli aggiornamenti:

Realme 8 ha ricevuto la versione RMX3085_11_C.11 con un OTA da 1,39 GB, comprensivo di patch di sicurezza e miglioramenti di stabilità.

ha ricevuto la versione RMX3085_11_C.11 con un OTA da 1,39 GB, comprensivo di patch di sicurezza e miglioramenti di stabilità. Realme 8 5G ha ottenuto le patch di sicurezza di luglio 2022 e qualche bugfix.

ha ottenuto le patch di sicurezza di luglio 2022 e qualche bugfix. Realme 8 Pro ha ricevuto un OTA da 204 MB con la versione RMX3081_11_C.19: già aggiornato ad Android 12 con Realme UI 3.0, il dispositivo ha ricevuto patch di sicurezza e miglioramenti di stabilità.

ha ricevuto un OTA da 204 MB con la versione RMX3081_11_C.19: già aggiornato ad Android 12 con Realme UI 3.0, il dispositivo ha ricevuto patch di sicurezza e miglioramenti di stabilità. Ben 4,11 GB di OTA per Realme 8i con la versione RMX3151_11_C.06 e mostra una beta di Android 12 con Realme UI 3.0, tuttavia la segnalazione è di luglio, pertanto potrebbe già essere arrivata anche la stabile.

con la versione RMX3151_11_C.06 e mostra una beta di Android 12 con Realme UI 3.0, tuttavia la segnalazione è di luglio, pertanto potrebbe già essere arrivata anche la stabile. La vecchia gloria Realme 7 ha compiuto a sua volta il salto ad Android 12 con Realme UI 3.0 con la versione RMX2155_11_F.07 (3,59 GB).

ha compiuto a sua volta il salto ad Android 12 con Realme UI 3.0 con la versione RMX2155_11_F.07 (3,59 GB). Android 12 con Realme UI 3.0 anche per Realme X3 SuperZoom grazie alla versione RMX2086_11_F.01 arrivata con un OTA da 4,09 GB.

Come aggiornare smartphone Samsung, OPPO e Realme

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out in Italia, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”;

per gli OPPO e Realme, “Impostazioni > Aggiornamenti software“.