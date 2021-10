OPPO è ormai un brand di tutto rispetto in ambito mobile, merito certamente di alcuni prodotti riusciti particolarmente bene sotto molti punti di vista.

Diversi anni di aggiornamenti per questi smartphone OPPO

In queste ore la compagnia ha pubblicato un nuovo post sul profilo Facebook ufficiale per il nostro Paese, annunciando una grossa novità in ambito software. Come si può osservare dall’immagine sottostante, la compagnia raddoppia il proprio impegno circa la protezione e la sicurezza dei propri smartphone annunciando 4 anni di patch di sicurezza sui prodotti della serie OPPO Find X2 e OPPO Find X3, e 3 aggiornamenti major per OPPO Find X2 Pro e OPPO Find X3 Pro.

La compagnia è ormai divenuta a tutti gli effetti un brand di punta nel mondo mobile, come certificano i dati di vendita relativi a qualche mese fa. L’azienda, infatti, in base ai dati raccolti da una importante azienda di analisi di mercato, si era aggiudicata il secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone. OPPO Find X3 Pro ha dato modo all’azienda di posizionarsi nella fascia premium del mercato con uno smartphone convincente sotto tutti i punti di vista, come abbiamo più volte sottolineato nella nostra recensione.

L’annuncio di questi lunghi anni di aggiornamenti software e di sicurezza non può che far piacere ai tanti utenti interessati al brand che adesso possono contare su un supporto lungo e duraturo.

