Nelle settimane precedenti, OPPO e OnePlus hanno consentito ad un ristretto numero di utenti di provare in anteprima le novità del major update ad Android 13 attraverso le prime release Developer Preview e la beta chiusa, tuttavia adesso il numero dei tester si appresta a crescere in maniera significativa: entrambi i brand hanno dato il via al reclutamento per la Beta pubblica della ColorOS 13 con base Android 13 e i modelli interessati sono OPPO Find N, la serie Find X5 e OnePlus 10 Pro.

Questa nuova fase di test consentirà a molti più utenti di provare in anteprima le novità di questo importante aggiornamento e ai produttori di raccogliere un maggior numero di feedback per sistemare tutti i principali bug prima del rilascio della versione stabile, ormai sempre più vicino.

ColorOS 13 (Android 13) Beta pubblica: aperte le registrazioni

Gli annunci sono arrivati a mezzo di post dedicati sui rispettivi forum ufficiali: gli utenti in Cina hanno la possibilità di presentare la propria candidatura per la Beta pubblica della ColorOS 13 con base Android 13. La notizia, come detto, è rivolta ai possessori del pieghevole OPPO Find N (di cui trovate a questo link la nostra recensione), di OPPO Find X5 (ecco la nostra prova a confronto con Find X3 Pro), OPPO Find X5 Pro (ecco la nostra recensione) e OnePlus 10 Pro (ecco la nostra recensione).

Insomma, se vi trovate in Cina e negli altri mercati interessati e siete possessori di uno dei modelli indicati, potete entrare nel programma Beta seguendo il solito percorso: aprite le impostazioni di sistema, arrivate alla voce About device ed eseguite un tap sul banner con la versione della ColorOS; a questo punto aprite il menu a tre punti in alto a destra e selezionate la voce Trial versions, la restante parte del percorso è guidata e si conclude con la presentazione della propria candidatura. Badate bene che prima di procedere con i passaggi appena menzionati è necessario assicurarsi che sul proprio dispositivo sia installata la versione software richiesta nel post di annuncio specifico per quel modello. Quanto detto vale sia per i modelli OPPO che per OnePlus 10 Pro, visto che, come è noto, solo in Cina OnePlus ha abbracciato la ColorOS (per i mercati internazionali è stata appena annunciata la OxygenOS 13).

Un altro caveat si rende necessario a questo punto: dal momento che si tratta di un programma beta ancora piuttosto ristretto, il numero di posti disponibili non è illimitato, tutt’altro, questo vuol dire che gli utenti interessati faranno bene a sbrigarsi se non vogliono rischiare di rimanere a mani vuote. I più tempestivi che riusciranno ad rientrare nel taglio dovrebbero iniziare a ricevere la prima build della ColorOS 13 public beta con base Android 13 tramite un classico aggiornamento OTA orientativamente cinque giorni lavorativi dopo il termine per le registrazioni. Qualche rigo più sopra si è fatto riferimento alla Cina e agli altri mercati interessati e il motivo è presto detto: il programma beta per OnePlus 10 Pro è limitato al solo mercato cinese, mentre per i modelli OPPO sono aperte le registrazioni anche in altri Paesi.

Arrivando alle conclusioni, non si può non invitare alla prudenza quanti abbiano un OPPO Find N, Find X5, Find X5 Pro o OnePlus 10 Pro come dispositivo principale: parliamo pur sempre di un programma Beta e per giunta nelle fasi iniziali, questo vuol dire che la stabilità non sarà ancora perfetta e che non si può escludere la presenza di bug importanti, che potrebbero incidere negativamente sull’utilizzo quotidiano dei dispositivi. Se siete curiosi di conoscere maggiori dettagli, vi lasciamo ai link ai post originali per OnePlus 10 Pro, OPPO Find N, OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro.

Potrebbe interessarti anche: Ecco quando dovrebbe arrivare Android 13 stabile