Oltre al bollettino di sicurezza Android di agosto il team di Google ha anche pubblicato le “Android 13 Security Release Notes“, dalle quali emerge un dettaglio molto interessante in merito al rilascio della build definitiva dell’attesa prossima versione del sistema operativo mobile dell’azienda.

In particolare, con queste note il colosso di Mountain View descrive “le vulnerabilità che interessano i dispositivi Android che vengono affrontate come parte di Android 13” (sono 107 e si suddividono tra le varie sezioni Android runtime, Framework, Media Framework, Package, Platform e System).

Android 13 potrebbe arrivare il prossimo mese

Tra i vari dettagli pubblicati dal team di Google ne troviamo anche uno piuttosto interessante, ossia quello relativo al livello di patch di sicurezza, 2022-09-01: ciò suggerisce che Android 13 potrebbe arrivare già nel corso del mese di settembre, anche se questa potrebbe essere la tempistica relativa soltanto al lancio di AOSP (Android Open Source Project):

I dispositivi Android 13 con un livello di patch di sicurezza 01-09-2022 o successivo sono protetti contro questi problemi (Android 13, come rilasciato su AOSP, avrà un livello di patch di sicurezza predefinito a 01-09-2022).

Ad ogni modo, è bene precisare che questa data non deve essere presa come quella in cui sarà effettivamente dato il via al rilascio dell’aggiornamento per gli smartphone della serie Google Pixel (lo scorso anno, per esempio, con Android 12 il team di Google ha avuto bisogno di un paio di settimane per avviare la procedura di roll out).

Ricordiamo che con Android 13 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di abbreviare i tempi del programma beta e non ha nascosto di avere in programma di rilasciare la versione definitiva dell’OS prima rispetto agli scorsi anni.

Ovviamente per i possessori di smartphone degli altri produttori sarà poi necessario attendere che ciascuna azienda provveda ad adeguare la nuova versione dell’OS alla rispettiva interfaccia e inizi i cicli di aggiornamenti, cosa che richiederà dalle poche settimane a diversi mesi.