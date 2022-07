All’inizio di questo mese OPPO ha reclutato dei tester in Cina per la beta chiusa di ColorOS 13 basata su Android 13 per OPPO Find X5, Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro. Ora la società ha annunciato che sta reclutando altri tester per il programma ColorOS 13 Closed Beta per questi dispositivi.

OPPO recluta più tester per ColorOS 13 Closed Beta

Stando a quanto si legge nei post ufficiali pubblicati sulle community OPPO e OnePlus, i nuovi iscritti testeranno la versione “nolog” di ColorOS 13 Closed Beta su OPPO Find X5, Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro.

Le versioni “nolog” delle beta avranno l’opzione di cattura del registro disattivata per impostazione predefinita, in modo da migliorare le prestazioni e la durata della batteria rispetto a quelle rilasciate in precedenza con l’opzione è sempre abilitata.

Comprensibilmente entrambe le versioni di ColorOS 13 Closed Beta sono afflitte da vari bug, infatti OPPO avvisa che al momento alcune applicazioni bancarie sono incompatibili e alcune app di terze parti potrebbero manifestare problemi.

In Cina la società ha riservato solo 1.500 posti per ciascuno dei tre smartphone coinvolti e i tester interessati potranno iscriversi al programma fino al 20 luglio, ma attualmente non è noto quando la Closed Beta basata su Android 13 verrà estesa a livello globale per OPPO Find X5 , Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro.

Leggi anche: Migliori smartphone OPPO, la classifica di luglio 2022