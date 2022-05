Il Google I/O 2022 è finalmente iniziato e le novità stanno già arrivando copiose, con Android 13 che è già al centro dei pensieri e delle attenzioni di numerosi OEM. Nel frattempo, Google, che aveva già dato prova della volontà di promuovere schermi grandi e nuovi form factor con Android 12L, ha iniziato a collaborare con OPPO per la realizzazione di Android 13 Beta per il pieghevole OPPO Find N, che tanti consensi ha raccolto fin dalla presentazione.

Android 13 Developer Preview: build per tutti questi modelli

Il sistema operativo Android è sempre uno degli argomenti più interessanti delle conferenze di Google per gli sviluppatori e proprio ieri i dirigenti di Big G hanno espresso la chiara ambizione di fare del robottino verde sempre più il centro di un sistema multi-dispositivo. Venendo alla nuova major release, del rilascio di Android 13 Beta 2 e delle novità in essa comprese vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato, ma ieri vi abbiamo segnalato anche gli annunci di tanti OEM in riferimento alla disponibilità di Android 13 Beta 1 per i primi modelli non di Google.

In particolare, si parla di veri e propri programmi Developer Preview specifici per i vari OEM, che ovviamente non sono perfettamente sovrapponibili al programma beta di Big G. Insomma, la gestione di ciascun programma potrebbe seguire un modus operandi diverso: potrebbero non esserci aggiornamenti OTA periodici nel canale preview come avviene con Google, inoltre il passaggio dal canale stabile a quello beta e viceversa potrebbe richiedere una necessaria installazione pulita (con tanto di cancellazione dei dati). Il tutto senza dimenticare che il più delle volte queste build sono piuttosto spoglie e non rispecchiano in termini di completezza le skin complete dei vari OEM.

Se da una parte questi avvertimenti potrebbero suonare piuttosto scoraggianti, dall’altra la seguente lista è interessante per un motivo molto semplice: ci permette di capire quali smartphone saranno verosimilmente tra i primi a ricevere Android 13 in versione stabile tra qualche mese.

ASUS

ASUS ZenFone 8: Android 13 Update Status: Global: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Lenovo

Lenovo P12 Pro: Android 13 Update Status: Global: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Nokia

Nokia X20: Android 13 Update Status: Global: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Sharp Aquos Sense6: Android 13 Update Status: Giappone: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Tecno Camon 19 Pro 5G: Android 13 Update Status: Global: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Vivo X80 Pro: Android 13 Update Status: China: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Xiaomi 12: Android 13 Update Status: China: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Xiaomi 12 Pro: Android 13 Update Status: China: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



Xiaomi Pad 5: Android 13 Update Status: China: Developer Preview/Beta 1. Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2022.



OPPO Find N: lavori in corso per Android 13 Beta

OPPO Find N merita un discorso a parte, per la particolarità del dispositivo e per il suo essere centrale nel discorso relativo ai nuovi form factor degli smartphone Android, al punto tale che Google pare averlo preso a modello per il suo primo pieghevole.

Insieme al flagship Find X5 Pro (ecco la nostra recensione), OPPO Find N figura nella lista dei primi modelli aggiornati ad Android 13 Beta 1, ovviamente con personalizzazione ColorOS: i primi utenti possono già iniziare i test in Cina.

Ecco come ne ha parlato Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO:

«Per OPPO, l’innovazione non consiste solo nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia, ma anche nell’identificare i problemi vigenti e progettare soluzioni innovative per agevolare l’esperienza d’uso degli utenti. OPPO Find N rappresenta una pietra miliare nell’innovativa roadmap di OPPO per supportare gli utenti attraverso il progresso tecnologico. Lavorando insieme a Google, siamo orgogliosi di offrire questa combinazione di hardware all’avanguardia ed esperienza software senza rivali al mercato degli smartphone caratterizzati da form factor innovativi, ormai in forte crescita».

Come sottolineato in sede di presentazione, “la versione beta di Android 13 su OPPO Find N include una serie di nuove funzionalità costruite ad hoc per il suo ampio display volte a migliorare ulteriormente l’esperienza del multitasking e l’esperienza visiva complessiva”.

OPPO e Google porranno l’accento su questo lavoro di collaborazione con un approfondimento dedicato: successivamente al secondo giorno del Google I/O, OPPO e gli ingegneri di Google ospiteranno una sessione Instagram Live per parlare del futuro dei nuovi form factor degli smartphone e dei miglioramenti dell’esperienza utente frutto del lavoro congiunto di hardware e software. La diretta vedrà la partecipazione di Jason Cornwell, Director of UX on Android di Google, Gary Chen, Head of OPPO Software Product e Wenxi Li, OPPO Senior UX Designer. L’appuntamento è fissato per oggi, 12 maggio, alle ore 18 PST (da noi saranno le 3.00) a questo link.

