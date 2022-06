Iniziamo questa calda giornata estiva con delle novità che riguardano TIM e il suo secondo brand Kena: il primo ha appena apportato degli aggiornamenti al proprio listino dei prodotti acquistabili a rate; invece, il secondo ha deciso di rendere disponibile nei negozi l’offerta telefonica Kena 5,99 100 GB Gold.

TIM: novità per i prodotti acquistabili a rate

Di TIM abbiamo già parlato a più riprese nei giorni scorsi, dapprima segnalandovi le anticipazioni sulle novità in arrivo per il mese di luglio 2022 e poi per raccontarvi due nuove offerte telefoniche. Oggi bisogna parlare di prodotti acquistabili a rate, con particolare riferimento ai clienti TIM di rete fissa (per quelli di rete mobile si applicano condizioni differenti), i soli — a patto di avere la domiciliazione della bolletta attiva — a poter acquistare anche i prodotti di fascia più alta.

Partiamo con il dire che non sono previsti costi di attivazione della rateizzazione e che le rate vengono addebitate mensilmente in fattura (il numero predefinito è di 30 rate mensili, ma possono esserci variazioni a seconda dei prodotti). Il listino è disponibile attraverso vari canali di vendita, a partire ovviamente dai negozi TIM aderenti. I nuovi prodotti inseriti da ieri, 28 giugno, sono:

Samsung Galaxy A33 5G, nelle colorazioni Black, Orange, Blue e White, acquistabile in 30 rate mensili da 8 euro (per un totale di 240 euro).

(per un totale di 240 euro). Brondi Bravo Style , solo Red White, acquistabile in 30 rate mensili da 1,30 euro ciascuna per un costo totale di 39 euro.

, solo Red White, acquistabile in ciascuna per un costo totale di 39 euro. Brondi Bravo Bright, nelle colorazioni Red, Black, White e Blu Viola, acquistabile in 30 rate mensili da 1,30 euro ciascuna per un costo totale di 39 euro.

Segue una lunga lista di smartphone per i quali TIM ha previsto delle condizioni differenti da quelle precedenti, eccoli:

Passando alla categoria Home Network, il modem TIM Modem Wi-Fi 5G viene ora proposto in 30 rate da 10 euro (300 euro).

Kena 5,99 100 GB Gold nei negozi: info e costi

Disponibile nei negozi e nei corner aderenti, Kena 5,99 100 GB Gold è una nuova offerta operator attack dell’operatore virtuale e propone un bundle ricco ad un prezzo aggressivo. Si tratta di un’edizione limitata, ma la scadenza non è nota. Di sicuro, però, subentra alla Kena 5,99 70 GB Plus, non più disponibile.

Kena 5,99 100 GB Gold propone minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 100 GB in 4G (60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) a soli 5,99 euro al mese. Possono attivarla i clienti con portabilità da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali (sono esclusi LycaMobile, ho. e Very Mobile). Attivazione e SIM sono offerti gratis in promozione. Il costo da sostenere è di 10 euro, di cui 5,99 euro per il primo mese e 4,01 di credito residuo.

Per le strategie estive di Kena, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche