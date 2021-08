La Serie A degli smartphone OPPO si arricchisce di due nuovi smartphone: OPPO A16 e OPPO A16s. Entrambi ruotano attorno a concetti chiave per la fascia di prezzo a cui si propongono: tanta batteria, fotocamera tripla e design accattivante.

Caratteristiche OPPO A16 e OPPO A16s

Disponibili nelle colorazioni Crystal Black e Peal Blue, entrambi gli smartphone OPPO presentano un design giovanile con notch a goccia e cornici piuttosto ottimizzate – ricordiamoci che stiamo parlando di dispositivi sotto i 200 euro. I bordi curvi, sommati allo spessore di appena 8,4 mm e 190 grammi di peso, garantiscono una buona ergonomia in tutte le condizioni. Di bell’impatto la finitura in metallo così come il pannello frontale da 6,52 pollici con funzione Eye Care.

“La Serie A è pensata per tutti coloro che vogliono avere il meglio dell’innovazione di OPPO a un prezzo accessibile“, sottolinea Isabella Lazzini, CMO OPPO Italia. “Ci siamo assicurati che nei nuovi A16 e A16s non ci siano compromessi tra design e prestazioni. Per noi è importante offrire agli utenti smartphone che si distinguano, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo prestato grande attenzione nel progettare le finiture dei nuovi modelli, oltre a includere una potente tripla fotocamera e ottimizzare ColorOS 11.1”

Parlando di fotocamera, la nuova serie può contare su di un modulo triplo con sensore principale da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP per ottenere scatti dettagliati e con un naturale effetto bokeh. La batteria da 5000 mAh offre una lunga autonomia senza temere di restare a secco proprio sul più bello, mentre ColorOS 11.1 garantisce un’esperienza di utilizzo senza compromessi.

Prezzo e disponibilità OPPO A16 e OPPO A16s

OPPO A16 sarà disponibile nei prossimi giorni a questo link di Amazon al prezzo di 179,99 euro nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue. Il dispositivo sarà acquistabile anche presso le maggiori catene di elettronica di consumo.

OPPO A16s, invece, sarà disponibile solo nelle prossime settimane presso i principali operatori telefonici al prezzo di 189,99 euro nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue.

