TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si appresta a dare una rinfrescata al proprio listino per il mese di luglio 2022, con novità che riguarderanno sia le offerte telefoniche che i vari servizi dell’operatore, quali TIMVISION, TIMMUSIC e il programma TIM Party.

Nelle ultime settimane vi avevamo parlato di TIM soprattutto per via dell’avvio dello switch off del 3G e per la crescita della copertura 5G, oltre che per la rimozione di una funzione di TIMVISION. Quest’oggi, invece, vediamo con qualche giorno di anticipo le novità in arrivo nel mese di luglio.

TIM proroga Goditi l’estate

Partiamo con il dire che anche per tutto il mese di luglio 2022 — salvo ulteriori proroghe — rimarranno disponibili le promozioni Goditi l’estate di TIM, di cui vi avevamo parlato anche nei giorni scorsi. Tali promozioni permettono ai clienti TIM anche di non pagare i costi mensili di alcune offerte o le rate degli smartphone fino alla fine di agosto 2022.

Ecco i dettagli delle promozioni prorogate fino al 31 luglio 2022:

Goditi l’estate con TIM è pensata per chi attiva le offerte di rete fissa Premium ed Executive e permette di non pagare il costo mensile fino al 31 agosto 2022.

Goditi l’estate con TIMFin è rivolta a nuovi e già clienti TIM che scelgono di abbinare uno smartphone a rate e prevede che la prima rata dello stesso venga pagata da settembre 2022.

Goditi l’estate con TIMVISION offre l’opportunità di azzerare il costo mensile di TIMVISION Calcio e Sport oppure di ottenere un costo mensile scontato su TIMVISION Gold, entrambi fino al 31 agosto 2022.

TIMVISION: novità e proroghe

Per quanto riguarda TIMVISION, i nuovi e già clienti di rete fissa TIM senza TIMVISION a pagamento hanno tempo solo fino ad oggi, 25 giugno 2022, per aderire all’offerta Prova TIMVISION Intrattenimento (Netflix e Disney+). Da domani, dunque, non saranno più disponibili le promozioni Prova TIMVISION, che nel caso di quella Intrattenimento prevedeva un costo una tantum di 9,99 euro fino al 31 luglio 2022. Terminato il periodo di prova, TIMVISION Intrattenimento costa 19,99 euro al mese.

Parlando dei contenuti inclusi nel servizio, a far data dal 26 giugno 2022 — a meno di cambiamenti — ci sarà una novità da segnalare per Eurosport Player: il servizio, come vi avevamo raccontato illo tempore, è stato incluso gratuitamente per 12 mesi nelle offerte TIMVISION (a patto di non averne usufruito prima), con disattivazione automatica alla scadenza; ebbene, alla scadenza dell’anno gratuito, i clienti TIMVISION potranno mantenere il servizio attivo per soli 3 euro al mese (invece di 7,99 euro al mese).

In aggiunta a questo, saranno prorogate fino a fine luglio anche le offerte Calcio e Sport per i clienti di rete fissa con TIMVISION attivo a pagamento e TIMVISION con Disney+ gratis per sei mesi (poi 9,99 euro al mese) per alcuni clienti di rete fissa senza TIMVISION a pagamento, a patto di effettuare un upgrade con cambio offerta.

Offerte mobile, TIMMUSIC New Wave e altre novità in arrivo

Entrando nel merito delle offerte TIM di rete mobile, va segnalato che a partire dal 27 giugno 2022, le offerte TIM Junior (Mese, Mese Unica e Pack 12 mesi) da 4,99 euro al mese non saranno più attivabili solo dai clienti under 16, bensì dai clienti fino ai 18 anni di età.

In data 1 luglio, poi, debutterà l’offerta TIMMUSIC New Wave, che sarà disponibile per i clienti TIM di rete mobile senza offerte TIMMUSIC attive e costerà 0,99 euro al mese per i primi 3 mesi e poi 4,99 euro mese (con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento).

La promo TIM PEC annuale da 6,99 euro per il primo anno e poi 9,99 euro, in scadenza il 28 giugno, proseguirà almeno fino al 25 settembre 2022.

La promo smartphone abbinabile alle offerte TIM International (con Redmi Note 10 5G a 149,90 euro) è in scadenza il 30 giugno 2022.

A partire dal 27 giugno, sarà disponibile il nuovo listino TIMFin con sconti sulle rate dei top di gamma Samsung (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Flip3 5G) e ci saranno nuovi prezzi per il router 5G noto come TIM Modem WiFi 5G: in un’unica soluzione, 299,90 euro, scontato a 229,90 euro se abbinato ad un’offerta dati; a rate, 10 euro al mese per 30 mesi con addebito in fattura per i clienti di rete fissa o TIMFin per quelli di rete mobile.

Offerte di rete fissa: cosa cambierà

Passando alle offerte TIM di rete fissa, l’attuale TIM Magnifica Sperimentazione da 49,90 euro al mese rimarrà invariata per costi, caratteristiche e servizi inclusi, ma dal 26 giugno assumerà la nuova denominazione di TIM WiFi Power All Inclusive Sperimentazione.

Altre novità dal 28 giugno includono:

la chiusura delle offerte Tutto Compreso Unlimited In Conto TI, Opzione mobile per Tutto Voce, Promo Internet 4G, TIM Special Start Mobile e TIM Clear

la possibilità di acquistare a rate con addebito in fattura nuovi telefoni cordless Brondi: Bravo Bright e Bravo Style a 1,30 euro al mese per 30 mesi senza anticipo oppure a 39,90 euro in un’unica soluzione.

Porta un Amico in TIM Party

A partire dal 27 luglio, sarà disponibile la nuova iniziativa Porta un Amico in TIM Party: ogni cliente iscritto al programma fedeltà disporrà di un Codice Amico utilizzabile per far entrare altri clienti nel programma entro il 30 settembre 2022. Gli invitati potranno usare il codice solo entro 15 giorni dal primo accesso. Sia il cliente invitato che il primo riceveranno uno sconto dedicato: il cliente invitato ne otterrà uno solo (ad esempio, 5 euro di sconto per Uber Eats), mentre l’invitante ne otterrà uno per ogni amico portato in TIM Party, fino ad un massimo di tre (gli sconti potranno essere 5 euro di sconto per Uber Eats, un abbonamento trimestrale ad un rivista Mondadori digitale e uno sconto di 5 euro da Euronics o Unieuro).

A luglio, TIM Party permetterà di acquistare uno smartphone a rate con TIMFin a prezzo scontato, più precisamente Motorola Moto G62 5G costerà appena 3 euro al mese per 30 mesi e, grazie a Goditi l’estate con TIMFin, la prima rata si pagherà a settembre 2022.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche