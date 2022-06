Con l’arrivo ufficiale dell’estate (anche se in questi giorni sembra già luglio inoltrato), Kena Mobile introduce alcuni cambiamenti per le sue offerte, proponendo un’opzione aggiuntiva da ben 300 giga di traffico dati e aumentando i giga per le nuove attivazioni di due offerte già esistenti. Vediamo tutto più nel dettaglio.

Kena Summer 300 è la nuova opzione per l’estate 2022, ma non è l’unica novità

La prima novità si chiama Kena Summer 300 ed è un’opzione aggiuntiva per i già clienti dell’operatore. Si tratta di una proposta simile a quella lanciata nel periodo natalizio, ma questa volta i giga di traffico dati sono addirittura 300. L’opzione prevede 300 giga di Internet da utilizzare sulla rete 4G di TIM entro 90 giorni dall’attivazione al costo una tantum di 1,99 euro. Può essere sottoscritta solamente dall’app ufficiale Kena, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Le altre novità di questo inizio dell’estate di Kena riguardano le offerte Kena 7,99 130GB Gold e Kena 9,99 150GB, che vedono aumentare le quantità di giga e trasformarsi in rispettivamente Kena 7,99 150GB e Kena 9,99 200GB. Le due offerte in portabilità rimangono dunque allo stesso prezzo mensile, pari a 7,99 o 9,99 euro, ma accolgono quantità maggiori di giga:

Kena 7,99 150GB : minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 150 giga di traffico dati a 7,99 euro al mese

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 150 giga di traffico dati a 7,99 euro al mese Kena 9,99 200GB: minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga di traffico dati a 9,99 euro al mese

Entrambe possono essere sottoscritte attraverso la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, ho. Mobile (solo con la 7,99) e di alcuni altri operatori virtuali (escluso Very Mobile). Come attivarle? Kena 7,99 150GB può essere attivata sia sul sito ufficiale sia nei negozi, mentre Kena 9,99 200GB è disponibile solamente nei punti vendita (almeno per ora). Per ulteriori informazioni su Kena 7,99 150GB e per procedere alla sottoscrizione potete seguire il link qui sotto:

