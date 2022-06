Nothing ha da pochi giorni aperto i preordini, sotto forma di lista d’attesa, per il proprio primo smartphone Android, quel Nothing Phone (1) tanto atteso dalla community che dovrebbe portare una ventata di novità in un panorama ormai da anni piatto e privo di prodotti iconici.

Nelle ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni circa le specifiche dello smartphone e, inoltre, nonostante la conferma da parte della stessa start-up circa la scelta di vendere tramite inviti lo smartphone almeno nella fase iniziale, sembra che siano in corso delle trattative per portare Nothing Phone (1) sugli scaffali della nota catena indiana dell’elettronica di consumo Reliance Digital.

Come ben noto, Nothing Phone (1), primo smartphone della giovane start-up fondata da Carl Pei e con sede a Londra, verrà ufficialmente presentato il prossimo 12 luglio, alle 17:00 ore italiane, in occasione dell’evento ufficiale “Return to Instinct”. Che lo smartphone sia molto atteso dalla community, grazie anche alla strategia dell’hype messa in campo dall’azienda, è testimoniato dalla notevole mole di rumor sul suo conto di cui, quasi giornalmente, veniamo investiti.

L’ultima indiscrezione in ordine temporale, condivisa dal noto leaker Yogesh Brar tramite il proprio account Twitter, riguarda la possibile trattativa tra la start-up e la grossa catena indiana dell’elettronica di consumo Reliance Digital, con l’obiettivo di rendere disponibile alla vendita il Nothing Phone (1), che sarà prodotto nello stato indiano di Tamil Nadu, nei negozi fisici della stessa catena, probabilmente al termine della campagna iniziale di vendite a inviti, molto simile a quella già messa in campo da Carl Pei ai tempi del lancio di OnePlus One, gestita in toto dalla piattaforma Flipkart.

Hearing that Nothing is planning to make a push in the offline space for Phone (1) with reliance Digital.

Phone (1) will definitely need an offline push after the company's fanbase has bough the phone via the invite system.

Camera's on the phone are not so shabby either..

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 27, 2022