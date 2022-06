I mesi estivi sono solitamente parchi di novità nel mercato della telefonia mobile, almeno se li paragoniamo alla primavera. Luglio non fa eccezione e rappresenta un mese di passaggio nel quale ci saranno comunque alcune novità interessanti e qualche commercializzazione, il tutto in attesa del mese di agosto quando Samsung si prenderà gran parte della scena con il proprio evento nel quale presenterà la nuova generazione di smartphone pieghevoli.

In questa puntata di #NewSmartphone, che arriva come da tradizione l’ultima domenica del mese, vi parleremo quindi di Samsung, ma anche di ASUS, Google e Xiaomi, senza dimenticare POCO che ha da poco lanciato un paio di smartphone interessanti. Ne parliamo nel dettaglio dopo il video.

Samsung affila le armi

Samsung non ha ancora comunicato la data ufficiale in cui terrà il tradizionale evento estivo, ma i soliti ben informati parlano del 10 agosto, data in cui saranno annunciati i nuovi pieghevoli e Samsung Galaxy Watch 5. In questi mesi vi abbiamo riportano innumerevoli anticipazioni che hanno disegnato un quadro ormai completo relativo ai due smartphone e allo smartwatch, per cui vediamo di fare un rapido riassunto.

Partiamo quindi dai due pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4, che dovrebbero arrivare sul mercato con Android 12L, uscito dalla beta a marzo e pensato proprio per offrire un’esperienza ottimizzata sui dispositivi pieghevoli. Mentre il colosso asiatico è già al lavoro su One UI 5.0, basata su Android 13, i nuovi pieghevoli utilizzeranno One UI 4.1.1, che sarà basata su Android 12L, con una migliore gestione del multitasking e più in generale con una migliore esperienza d’uso, in particolare su Galaxy Fold4 e sul suo grande schermo.

Se da un punto di vista estetico i due pieghevoli non presenteranno stravolgimenti, saranno comunque molteplici le novità in arrivo. Samsung Galaxy Z Flip4, ad esempio, dovrebbe utilizzare una cerniera completamente ridisegnata, pensata per tenere molto più vicine le due parti dello smartphone. Lo smartphone clamshell dovrebbe utilizzare lo Snapdragon 8+ Gen1 e avere un display interno simile a quello attuale, quindi da 6,7 pollici, mentre quello esterno avrà una diagonale di 1,9 pollici.

Grazie a una serie di ottimizzazioni è destinata a crescere anche la batteria, che dovrebbe passare da 3.300 mAh a 3.700 mAh, migliorando quindi l’autonomia complessiva. Per quanto riguarda i prezzi dovremmo essere sullo stesso livello della generazione attuale, quindi con ogni probabilità si partirà da 1.099 euro, con almeno 4 diverse colorazioni tra cui scegliere.

Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe invece presentare uno schermo esterno più largo rispetto alla generazione precedente, con un fattore di forma 23:9, un deciso miglioramento rispetto ai 24,5:9 attuali. Lo schermo interno dovrebbe attestarsi sui 7,6 pollici con risoluzione QHD+ ma soprattutto con la frequenza di refresh a 120 Hz, ormai un must sui modelli di fascia alta (ma non solo).

Anche Z Fold4 utilizzerà lo Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM e fino 1 TB di memoria interna, altra grande novità per quest’anno. Resta tutto sommato invariato il comparto fotografico, con cinque fotocamere totali, così come la batteria da 4.400 mAh. Dovrebbero essere tre le colorazioni disponibili al lancio, i prezzi dovrebbero essere in linea con quelli dello scorso anno.

Chiudiamo il capitolo Samsung con le notizie relative a Samsung Galaxy Watch 5, di cui saranno disponibili tre versioni: quella “base” con quadrante da 40 o 44 mm, in vendita a partire da 300/350 euro, e una versione Pro decisamente più costosa (si parla di almeno 490 euro). Tutte le varianti avranno anche una versione LTE, con un costo aggiuntivo di 50 euro rispetto alla versione Bluetooth.

A quanto pare inoltre Samsung avrebbe deciso di abbandonare l’iconica ghiera rotante, preferendo aumentare le dimensioni della batteria per fornire al proprio smartwatch un’autonomia finalmente decente. La versione Pro, che di fatto va a sostituire la serie Classic, dovrebbe inoltre utilizzare materiali pregiati come titanio e vetro zaffiro, andando quindi a giustificare i maggiori costi di vendita. Due le colorazioni previste per la versione Pro, tre invece per gli altri due modello.

ASUS ROG Phone 6

Se Samsung è ormai pronta al lancio della sua nuova batteria di best seller, ASUS continua il proprio impegno nel mercato dei gaming phone. Il 5 luglio sarà infatti annunciato ASUS ROG Phone 6, che sarà caratterizzato ancora una volta da un design molto particolare e futuristico, con tecnologie di raffreddamento all’avanguardia.

Si tratta di una scelta inevitabile per tenere a bada l’elevata potenza di Snapdragon 8+ Gen 1, il nuovissimo chipset che garantirà prestazioni al top al nuovo flagship targato ASUS. Nelle ultime ore sono circolate numerose anticipazioni e poche ore fa il TENAA ha mostrato le prime immagini reali del dispositivo, confermando un design decisamente particolare.

Per gli amanti del gaming arriva l’ottima notizia legata al display: ROG Phone 6 utilizzerà infatti un pannello ultra fluido da 6,78 pollici con frequenza di refresh a 165 Hz, quasi certamente di tipo AMOLED, così da garantire un’esperienza di gioco di altissimo livello. I dati mostrati dal TENAA confermano i 18 GB di RAM e dimensioni decisamente importanti, con un peso di 239 grammi.

Per quanto riguarda la batteria ASUS avrebbe fatto ricorso a un sistema dual battery con una capacità complessiva di 6.000 mAh, per assicurare una buona autonomia durante il gioco, con ricarica rapida a 65 watt. Il comparto fotografico potrebbe riservare una piacevole novità, con uno zoom ottico 5x, ma si tratta di una informazione fornita da TENAA e non confermata ufficialmente, da prendere pertanto con le pinze.

È quasi ora di Google Pixel 6a

A quasi due mesi dalla presentazione si avvicina anche il momento di Google Pixel 6a, il nuovo medio gamma che riprende molte delle caratteristiche di Pixel 6, a partire dal design. In queste settimane sono circolati diversi video (qui il più recente) che mostrano il nuovo smartphone in azione.

Oltre a mostrarci le linee già conosciute ci anticipa alcune delle soluzioni che saranno riprese sulla serie Pixel 7, in arrivo nel prossimo autunno. Nessuna novità nemmeno per quanto riguarda le cover, Google sembra intenzionata a riproporre quelle in plastica trasparente già viste per i Pixel 6, senza portare le cover in tessuto che tanto successo avevano riscosso con Pixel 5.

L’appuntamento con Google Pixel 6a è fissato per il 21 luglio, quando saranno aperti i preordini del nuovo smartphone e delle Google Buds Pro, con la disponibilità fissata per il 28 luglio.

Xiaomi e POCO

Chiudiamo con Xiaomi e POCO, ancora protagonisti, con la prima che sta per lanciare il proprio top di gamma e la seconda che ha appena annunciato due nuovi smartphone. Il colosso cinese starebbe per lanciare Xiaomi 12 Ultra, che secondo le ultime indiscrezioni sarà annunciato il 5 luglio.

Si tratta del modello di punta del 2022, che dovrebbe arrivare più avanti anche sui mercati internazionali, con una scheda tecnica di tutto rispetto. Abbandonato il secondo schermo Xiaomi punta tutto sul comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica dopo che lo storico marchio tedesco ha chiuso i rapporti con Huawei.

Anche se qualcuno aveva ipotizzato la presenza di un sensore da 200 megapixel, sembra che le due compagnie abbiano deciso di riproporre gli stessi sensori, almeno in termini di risoluzione, del modello precedente. Dovremmo quindi avere un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, un ultra grandangolare da 48 megapixel e uno zoom ottico 5x da 48 megapixel. Il tutto ovviamente con le ottimizzazioni hardware e software di Leica, che dovrebbero incidere in maniera significativa sul risultato finale.

Per il resto Xiaomi utilizzerà uno Snapdragon 8+ Gen 1, con 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, schermo AMOLED QHD+ da 6,73 pollici, connettività di altissimo livello con WiFi 6E, 5G, Bluetooth, NFC, certificazione IP68 e una batteria da 4.800 mAh. Ci sono ancora incertezze sulla ricarica rapida: a quanto pare Xiaomi potrebbe fermarsi a 67 watt per quella cablata e 50 watt per quella wireless, ma non è escluso che si spinga fino a 120 watt per quella con filo. Tra agosto e settembre inoltre sono attesi anche Xiaomi 12s e 12s Pro, ma le notizie in merito sono ancora frammentarie.

Sono invece ufficiali i due nuovi smartphone di POCO, che saranno presto in vendita. Nel nostro articolo di lancio trovate tutti i dettagli tecnici dei due smartphone, con POCO X4 GT che sembra indubbiamente il più interessante dei due, vista la presenza del nuovissimo MediaTek Dimensity 8100 (POCO F4 utilizza un più datato Snapdragon 870).

Molte le similitudini tecniche tra i due, anche se il design è decisamente diverso, con POCO X4 GT che emerge decisamente rispetto a POCO F4. Quest’ultimo sarà in vendita a partire dal 27 giugno e fino al 2 luglio sarà in offerta di lancio con 50 euro di sconto sul prezzo di listino.

Per POCO X4 GT sarà invece necessario attendere fino al 4 luglio quando inizieranno le vendite. Anche in questo caso è prevista una promozione di lancio, valida fino al 9 luglio, con uno sconto ancora più interessante, ben 80 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Anche per questo mese è tutto, l’appuntamento come al solito è per l’ultima domenica di luglio, quando vi parleremo delle novità in arrivo nel mese di agosto. Ricordate inoltre che domenica prossima torneremo da voi con #TopSmartphone, la rubrica che ogni mese vi presenta i migliori smartphone disponibili sul mercato.