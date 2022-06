È indubbio che Nothing phone (1) sia uno degli smartphone Android più attesi dagli appassionati, e la strategia dell’hype messa in campo sin dal principio dalla start-up, unita al meccanismo di acquisto tramite invito, non fanno altro che accrescere l’interesse attorno al prodotto.

Oggi Nothing, che finora ha avuto a catalogo le sole cuffie true wireless ear (1), ha aperto i pre-ordini per il proprio primo smartphone anche se, in realtà, non possiamo proprio parlare di pre-ordini: il meccanismo, è infatti, quello della lista d’attesa, bypassabile solo nel caso in cui si entri in possesso di un invito.

Iniziano i pre-ordini per il Nothing Phone (1), direttamente sul sito del produttore.

Il primo smartphone della start-up con sede a Londra, capitanata da Carl Pei ex CEO di OnePlus, arriverà il prossimo 12 luglio e, dopo la prima tranche di vendita in edizione limitata, avvenuta solo pochi giorni fa tramite l’asta messa a punto con il rivenditore di sneaker e abbigliamento StockX, adesso entra nella fase dei pre-ordini.

Sul sito ufficiale è infatti stata aggiunta la nuova sezione pre-order che, tuttavia, non consente ai potenziali acquirenti di procedere direttamente all’acquisto del Nothing phone (1) prima del suo arrivo ufficiale: infatti, l’unica possibilità è quella di mettersi in lista d’attesa per ricevere un invito, a meno che non rientriate tra quei fortunati già in possesso di un invito.

Nel primo caso, quello in cui desideriate mettervi in lista d’attesa, verrete rimandati ad un form per registrarvi, tramite il vostro indirizzo mail, tramite l’account Google o tramite l’account Apple, per rimanere aggiornati e ricevere, eventualmente, il vostro invito.

Nel secondo caso, qualora siate già in possesso di un invito, cliccando sulla dicitura “HO UN INVITO” vi si aprirà una finestra che richiede l’inserimento del codice presente sull’invito e, proseguendo (in caso di codice valido), di pagare le 20 sterline di deposito non rimborsabile per potere acquistare Nothing phone (1) direttamente il giorno della sua uscita.

Di seguito, riportiamo le parole con cui la start-up invita gli appassionati a mettersi in lista d’attesa, presenti sulla pagina dedicata ai pre-ordini dello smartphone:

“phone (1) è Nothing. Tutto ciò che ci sta a cuore. Essendo il nostro primo smartphone, la fornitura sarà limitata. Desideriamo che la nostra community sperimenti prima di chiunque altro. Ottieni l’accesso prioritario per ordinare phone (1) prima che venga messo in vendita. Solo su invito.”

Al momento della stesura dell’articolo, le persone in lista d’attesa sono già oltre 26000 e il numero cresce di secondo in secondo. I pre-ordini, secondo quanto riportato sulla pagina, termineranno tra circa 18 giorni, al momento dell’inizio dell’evento Return to Instinct con cui la start-up lancerà lo smartphone.

Mettiti in lista d’attesa per l’acquisto di Nothing phone (1)

In conclusione, ricordiamo che di Nothing phone (1) conosciamo il design, le potenzialità dei LED di cui è dotato sulla parte posteriore e alcune delle specifiche tecniche che lo caratterizzeranno: per sciogliere gli ultimi nodi rimasti, bisognerà attendere le 17:00 (ore italiane) del 12 luglio, data in cui lo smartphone verrà ufficialmente presentato. Gli ultimi rumor trapelati al riguardo, ci hanno messo al corrente degli standard di ricarica che verranno implementati su Nothing phone (1), indubbiamente non uno smartphone che punterà sulle ricariche ultra-rapide per far breccia sul cuore degli appassionati.

