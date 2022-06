Non prendete impegni per il 12 luglio: sarà il giorno di Nothing Phone (1)

Dopo svariati annunci, svariati teaser e sempre più dettagli rilasciati a piccole dosi, giusto per alimentare l’hype della community, Nothing ha finalmente rivelato la data in cui verrà presentato ufficialmente Nothing phone (1), primo smartphone della start-up fondata da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus.

L’annuncio è fresco e giunge tramite i canali social dell’azienda: Nothing phone (1) verrà presentato il prossimo 12 luglio.

Nothing Phone (1) verrà presentato il 12 luglio

Nothing Phone (1) rappresenta il prodotto più importante per Nothing, una piccola start-up con sede a Londra, che, ad oggi, ha presentato unicamente le cuffie true wireless, chiamate Nothing ear (1) e caratterizzate da un iconico design trasparente e capaci di offrire un buon rapporto qualità/prezzo.

Tramite il proprio sito e i propri canali social, Nothing ha svelato la data in cui il proprio primo smartphone vedrà ufficialmente la luce: questo avverrà durante l’evento “Nothing (event) Return to Insinct”, in programma per le 17:00 (ore italiane) del prossimo martedì 12 luglio.

Con il Nothing phone (1), l’azienda vuole far dimenticare alla community tutto ciò che il panorama Android ha realizzato fino ad ora: Nothing vuole infatti presentare un prodotto distintivo e iconico, che dia il via ad una vera e propria filosofia di design coerente, configurandosi un po’ come la Apple del mondo Android.

Dello smartphone sappiamo molto, grazie a quanto condiviso, passo dopo passo, dalla stessa Nothing con gli appassionati e grazie anche a numerose indiscrezioni trapelate finora. Nothing phone (1), che sarà realizzato con un frame in alluminio riciclato, avrà una scocca posteriore trasparente e non avrà mento, sarà sviluppato attorno ad una piattaforma Snapdragon di Qualcomm (si parla di uno tra lo Snapdragon 778G e il più recente Snapdragon 7 Gen 1), supporterà la ricarica wireless e arriverà out of the box con a bordo Nothing OS, personalizzazione proprietaria dell’azienda, basato su Android 12.

Tuttavia, vi sono ancora molti punti interrogativi: uno tra tutti è relativo al display; in un primo momento, si parlava di un pannello AMOLED da 6,43 pollici mentre, indiscrezioni più recenti, spingono verso un display più ampio, con diagonale da 6,55 pollici e con refresh rate a 90 o 120 Hz. Altri nodi da sciogliere riguardano il comparto fotografico, il comparto connettività e la capacità della batteria.

Manca poco più di un mese affinché tutti questi punti interrogativi trovino una risposta: Nothing phone (1) verrà ufficialmente svelato al mondo il 12 luglio 2022, alle 17:00 (ore italiane). Tuttavia, siamo sicuri che Nothing si lascerà scappare ancora qualche dettaglio ufficiale sul proprio prodotto inedito ma più importante, prima del lancio; inoltre, visto l’hype nei confronti di questo atteso e rivoluzionario smartphone, potrebbero presto trapelare nuove indiscrezioni.

Come seguire l’evento di lancio del 12 luglio

Come anticipato, l’evento “Nothing (event) Return to Insinct” è in programma per le 17:00 (ore italiane) di martedì 12 luglio 2022.

Il keynote, immaginiamo presenziato da Carl Pei, sarà in diretta da Londra, sede della start-up, e verrà trasmesso in diretta streaming anche sul sito ufficiale di Nothing: per partecipare all’evento virtuale e scoprire tutti i dettagli del nuovo Nothing phone (1), bisognerà registrarsi (con il proprio indirizzo mail) tramite il form presente nella pagina.