Il mercato aspetta con trepidazione il lancio del primo smartphone di Carl Pei, ex fondatore di OnePlus. Le informazioni sull’imminente Nothing Phone (1) stanno venendo alla luce e oggi possiamo dare uno sguardo reale a una delle caratteristiche più peculiari di questo dispositivo.

Marques Brownlee ha pubblicato oggi un nuovo video sul suo canale YouTube, offrendo al mondo un’anteprima di Nothing Phone (1) in azione.

La caratteristica chiave del design è la parte posteriore del dispositivo che è trasparente con un particolare sistema di illuminazione a led, che oltre a far risaltare il design svolge anche alcune funzioni.

Ecco cosa possono fare i LED posteriori di Nothing Phone (1)

I led posteriori di Nothing Phone (1) si illuminano per le notifiche e quando si utilizza la ricarica wireless inversa. La luce inferiore è un indicatore dell’avanzamento della ricarica cablata, inoltre alcuni led fungono da illuminatori per le fotocamere. La luce rossa lampeggiante indica la registrazione in corso di un video, mentre varie luci lampeggianti si abbinano alle suonerie integrate.

Sembra inoltre che i led forniscano una sorta di feedback con Google Assistant, probabilmente in modo simile a uno speaker intelligente.

Nothing Phone (1) verrà presentato il prossimo mese, ma al momento non sappiamo ancora il suo prezzo né dove sarà disponibile al momento del lancio.

