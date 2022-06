Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Watch5: specifiche, colori e data di lancio

Lo scorso anno, Samsung ha fatto scuola in vari segmenti del mercato globale, ma due spiccano su tutti: gli smartphone pieghevoli e gli smartwatch Wear OS; ecco che, allora, è perfettamente comprensibile l’attesa che già si è costruita attorno ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Watch5.

Nelle settimane che ci precedono abbiamo visto già numerose indiscrezioni sul conto dei successori di Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione), ma quest’oggi possiamo fare il punto della situazione, soffermandoci sulle colorazioni e sulla possibile data di presentazione di tutti i nuovi modelli e riepilogando le specifiche tecniche dei due smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Watch5: data di lancio e colori (+bonus)

Partiamo dalla novità del giorno: nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser ha preso la parola su Twitter per mettere insieme un thread molto interessante, che comprende informazioni sulla data dell’evento di presentazione dei nuovi pieghevoli e smartwatch di Samsung, le probabili colorazioni di tutti i modelli e anche una piccola sorpresa.

Iniziamo proprio da quest’ultima: a detta dell’informatore, in data 26 agosto verrà lanciata la nuova colorazione Lavender del top di gamma Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra recensione). È la classica mossa per riaccendere l’attenzione su un modello arrivato sul mercato già da qualche mese. Al momento non sono trapelate immagini, ma lo stesso colore è già disponibile sia per gli accessori ufficiali che per Samsung Galaxy S21 FE, dunque è possibile farsi un’idea con le seguenti immagini.

Veniamo ora ai nuovi modelli: secondo Jon Prosser, l’evento di presentazione di Samsung si terrà in data 10 agosto 2022, i preordini dei nuovi dispositivi inizieranno quello stesso giorno, mentre le vendite vere e proprie verranno aperte anche in questo caso il 26 agosto. Di seguito potete trovare un comodo riassunto dei modelli in arrivo, delle colorazioni previste per ciascuno di essi e delle date da cerchiare in rosso sul calendario:

Samsung Galaxy S22 : colorazione Lavender, lancio il 26 agosto.

: colorazione Lavender, lancio il 26 agosto. Samsung Galaxy Z Fold4 : colorazioni Phantom Black, Green, Beige; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022.

: colorazioni Phantom Black, Green, Beige; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022. Samsung Galaxy Z Flip4 : colorazioni Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022.

: colorazioni Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022. Samsung Galaxy Watch5 (40 mm) : colorazioni Phantom Black, Silver, Pink Gold; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022.

: colorazioni Phantom Black, Silver, Pink Gold; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022. Samsung Galaxy Watch5 (44 mm) : colorazioni Phantom Black, Silver, Sapphire (una sorta di blu); annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022.

: colorazioni Phantom Black, Silver, Sapphire (una sorta di blu); annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022. Samsung Galaxy Watch5 Pro (46 mm): colorazioni Phantom Black, Silver; annuncio / preordini il 10 agosto 2022; lancio il 26 agosto 2022.

Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Watch5: specifiche (probabili)

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, dei Samsung Galaxy Watch5 si conosce ancora poco: pochi giorni fa abbiamo avuto conferme sulla composizone della gamma, è scontata la presenza di un display AMOLED circolare e di Wear OS 3 con One UI Watch, così come di tutte le classiche funzioni e caratteristiche (resistenza all’acqua, cinturini sostituibili, struttura in metallo, accelerometro, barometro, GPS, giroscopio, ECG, sensore di battito cardiaco); inoltre, si vocifera della possibilità che ci sia la misurazione della temperatura.

Nelle settimane addietro sono emerse molte più voci sulle schede tecniche dei nuovi smartphone pieghevoli: a fine maggio era toccato a Samsung Galaxy Z Fold4, subito dopo a Samsung Galaxy Z Flip4. Ecco le informazioni più recenti.

Samsung Galaxy Z Fold4: probabile scheda tecnica

display interno da 7,6″, con risoluzione QXGA+, di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz

display esterno da 6.2″ con risoluzione HD+, pannello AMOLED e frequenza di aggiornamento di 120Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla da: 50 MP + 12 MP (UW) + 10 MP (tele 3x)

fotocamera anteriore interna: 4 MP 2,0μm (UDC)

fotocamera anteriore esterna: 10 MP

Android 12 con One UI 4.1.1

batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Samsung Galaxy Z Flip4: probabile scheda tecnica

display principale sAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

display esterno da 2,1 pollici sAMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

fotocamera anteriore: 10 MP

fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP (UW)

Android 12 con One UI 4.1.1

batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 10 W.