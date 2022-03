I primi smartphone con il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sono appena arrivati sul mercato ed è già tempo di guardare avanti ai nuovi dispositivi in arrivo con il suo erede, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Come già emerso alcune settimane fa, Qualcomm sembrerebbe aver accelerato i piani per il lancio del nuovo SoC a causa dei problemi produttivi riscontrati da Samsung.

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus sarà realizzato interamente da TSMC utilizzando un processo produttivo da 4 nm. Il nuovo SoC dovrebbe, almeno sulla carta, offrire prestazioni superiori rispetto al suo predecessore (grazie a frequenze d’esercizio più elevate). Contestualmente, il chip dovrebbe risultare più efficiente grazie al processo produttivo di TSMC che si sta dimostrando superiore a quello di Samsung.

I primi produttori ad avere già progetti in sviluppo con il nuovo SoC sono proprio Samsung oltre che, naturalmente, la sempre presente Xiaomi. In totale, ci sarebbero già 5 smartphone in rampa di lancio. In attesa di dettagli precisi sulle prestazioni, ecco quali sono i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 Plus in arrivo.

I nuovi top di gamma di Samsung avranno lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Samsung sarà tra i primi OEM ad utilizzare il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm. Il nuovo SoC, infatti, dovrebbe essere il punto di partenza dei prossimi top di gamma della casa coreana. Nel corso della seconda metà del 2022, infatti, arriveranno sul mercato i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Per entrambi gli smartphone è previsto l’utilizzo del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

La conferma è arrivata dall’insider IceUniverse che ha sottolineato di essere sicuro “al 100%” sulla questione. Samsung, quindi, avrebbe scelto il nuovo SoC di Qualcomm (prodotto dalla concorrente TSMC) per via sia della maggiore potenza ma anche (e soprattutto) per via della maggiore efficienza garantita rispetto all’Exynos 2200 e allo Snapdragon 8 Gen 1. Il debutto dei nuovi pieghevoli è programmato per la prossima estate, a breve distanza dal debutto del nuovo SoC di Qualcomm.

Xiaomi ha tre smartphone in arrivo con il nuovo SoC di Qualcomm

Anche Xiaomi ha in cantiere diversi progetti che potranno contare sul nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. La conferma, in questo caso, arriva da Weibo e dal leaker Digital Chat Station, sempre molto ben informato in merito alle notizie legate al mondo Xiaomi. L’azienda cinese avrebbe in cantiere tre smartphone con il nuovo SoC di Qualcomm tra le specifiche tecniche.

Il primo modello ad arrivare sul mercato con questo SoC dovrebbe essere il nuovo Xiaomi 12 Ultra, smartphone destinato a diventare il nuovo flagship dell’intera gamma Xiaomi. Tra le novità in arrivo potrebbe esserci uno smartphone firmato Redmi caratterizzato da specifiche da fascia media e prestazioni da fascia altissima. Il dispositivo in questione, come già avvenuto in passato, potrebbe arrivare sul mercato globale con il brand POCO.

Il terzo progetto potrebbe far parte della gamma Xiaomi MIX oppure rappresentare un progetto inedito per l’azienda. Al momento, le informazioni a riguardo sono limitate. I tre nuovi smartphone di Xiaomi dovrebbero arrivare a breve distanza l’uno dall’altro, debuttando sul mercato subito dopo la presentazione dell’ancora inedito SoC di Qualcomm. Maggiori dettagli, anche in questo caso dovrebbero arrivare ad inizio estate.