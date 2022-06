L’app Samsung Health conferma Galaxy Watch5 e Pro, ma il Classic?

Samsung ha colpito nel segno con Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, per questo motivo non sorprende che già da mesi si faccia un gran parlare dei nuovi Samsung Galaxy Watch5 e adesso alcune conferme interessanti sono arrivate direttamente dall’applicazione ufficiale Samsung Health.

Samsung Galaxy Watch5 e Pro sì, Classic no

Nelle ultime settimane si era già vociferato di cambiamenti in atto in riferimento alla composizione della line-up dei prossimi smartwatch di Samsung: si era detto della possibile esistenza di un modello Pro e dell’eliminazione della variante Classic, si era parlato dell’improbabile introduzione di una novità e della necessità del produttore sudcoreano di scegliere tra ghiera girevole e batteria di maggiore capacità.

Adesso non ci muoviamo nel territorio delle indiscrezioni ma in quello delle conferme ufficiali: a fornirle è l’ultimo aggiornamento dell’app Samsung Health, che mostra una lista dei nuovi modelli che possiamo aspettarci e suggerisce proprio l’assenza di una variante Classic. Insieme all’ultima beta per Galaxy Watch4, infatti, è arrivata anche la release beta 6.22.0.069 per l’app Samsung Health, che non ha introdotto alcuna nuova funzione o novità grafica, ma ha aggiunto il supporto a due modelli inediti: Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Naturalmente, sarebbe piuttosto azzardato fare previsioni di natura tecnica sulla base di immagini che sono dei semplici placeholder, tuttavia non si può negare una marcata somiglianza con le linee di Samsung Galaxy Watch4. A questo proposito si può ricordare che lo scorso anno Samsung Health aveva messo in elenco i due nuovi smartwatch un mese prima del loro lancio ufficiale e che come placeholder erano state usate l’immagine di Galaxy Watch Active 2 per Galaxy Watch4 e quella di Galaxy Watch 3 per Watch4 Classic (ecco la nostra recensione).

A proposito del nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro, il leaker Ice Universe ha anticipato che tale modello dovrebbe essere privo di ghiera girevole e fare uso di materiali come titanio e vetro zaffiro, ponendosi come variante più pregiata del Galaxy Watch5 standard.