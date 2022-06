Da qualche anno a questa parte, Samsung è il vero e proprio punto di riferimento del mercato per quanto riguarda gli smartph0ne pieghevoli, per questo motivo è perfettamente comprensibile la grande curiosità che già aleggia attorno ai modelli della prossima generazione, vale a dire il più economico pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip4 e il fiore all’occhiello Samsung Galaxy Z Fold4.

Entrambi i modelli sono attesi al debutto nel terzo trimestre del 2022, ma ora — a dispetto dei mesi che ancora ci separano dall’evento di lancio —, stiamo già entrando nel vivo con le indiscrezioni: dopo che appena due giorni addietro vi avevamo segnalato la scheda tecnica pressoché completa del più pregiato Samsung Galaxy Z Fold4, quest’oggi siamo già pronti a fare lo stesso con il più economico ma ugualmente interessante Samsung Galaxy Z Flip4 5G.

Pieghevoli a conchiglia: perché sono tanto interessanti

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è stato ed è ancora uno smartphone pieghevole estremamente ben riuscito, al punto tale da rappresentare un riferimento per il segmento dei più economici pieghevoli a conchiglia.

Questo formato porta con sé una serie di vantaggi non esattamente trascurabili: dal punto di vista degli utenti, il beneficio pratico principale è quello di un dispositivo con uno schermo ampio ma molto più comodo da tenere in tasca; non va poi sottovalutato il pregio estetico di questi dispositivi, che non passano di certo inosservati.

Il discorso del prezzo, inoltre, è significativo sia per gli acquirenti che per i produttori: ai primi consente di portarsi a casa qualcosa di nuovo e diverso senza per questo spendere cifre esorbitanti; ai secondi permette di fare numeri importanti e di far conoscere a più persone questa nuova tipologia di prodotti.

Detto che Samsung con Galaxy Z Flip3 5G ha svolto un lavoro ottimo, la concorrenza non è rimasta ferma a guardare: Huawei ha detto la sua con P50 Pocket, Motorola sta per rinnovare la serie RAZR e OPPO, dopo il successo riscosso con Find N, vuole entrare a gamba tesa anche in quest’altro segmento.

Samsung Galaxy Z Flip4: specifiche tecniche trapelate

Insomma, Samsung deve darsi da fare per mantenere la propria posizione di vantaggio, per questo motivo Samsung Galaxy Z Flip4 sarà un modello di grande importanza. Nelle settimane precedenti si è già chiacchierato di molti aspetti di questo nuovo smartphone, dalla batteria più capiente alle possibili colorazioni, passando per la tecnologia di ricarica rapida e per un design che non dovrebbe presentare stravolgimenti.

Adesso, il noto informatore Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ha svelato su Twitter le presunte specifiche tecniche principali del nuovo pieghevole a conchiglia a marchio Samsung e anche in questo caso — proprio come si era fatto due giorni addietro per Samsung Galaxy Z Fold4 — sembra opportuno parlare di una “evoluzione senza rivoluzione”.

Secondo la fonte, Samsung Galaxy Z Flip4 disporrà di un display principale di tipo sAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e di un display esterno da 2,1 pollici sAMOLED (appena più grande di quello del predecessore). Le prestazioni del dispositivo saranno affidate al miglior SoC di Qualcomm, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, cui si accompagneranno 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le specifiche segnalate sono sovrapponibili a quelle del modello attuale: fotocamera anteriore da 10 MP e posteriore doppia con principale da 12 MP e ultra-grandangolare da 12 MP.

Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo Android 12 e la One UI 4.

Quanto a batteria e tecnologia di ricarica, la fonte riporta un’unità da 3.700 mAh (contro i 3.300 mAh di Galaxy Z Flip3) e una ricarica rapida a 25 W via cavo e 10 W wireless. Per il resto, lo smartphone includerà anche 5G, speaker stereo, HDR10+, certificazione IPX8, NFC, Samsung Pay, DeX Wireless.

