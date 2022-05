Samsung ha fatto scuola in materia di smartphone pieghevoli, per questo motivo non sorprende affatto che ci sia già grande curiosità attorno ai modelli della prossima generazione, vale a dire il più economico pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip4 e il fiore all’occhiello Samsung Galaxy Z Fold4.

Entrambi sono attesi al debutto nel terzo trimestre del 2022 e adesso — sebbene ci siano ancora dei mesi a separarci dall’evento di lancio — proprio il modello di punta è protagonista di un leak che ha del clamoroso: sono appena trapelate le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4: specifiche tecniche trapelate

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è stato ed è ancora adesso uno smartphone pieghevole superlativo sotto molti punti di vista, tuttavia la concorrenza non è rimasta a guardare e il riferimento va in particolare a OPPO, che con il suo OPPO Find N (di cui trovate a questo link la nostra recensione) ha colpito nel segno al primo tentativo, facendo nascere l’immediata curiosità per la risposta del produttore sudcoreano, che ora più che mai non può certamente cullarsi sugli allori.

Ebbene, nelle settimane e nei mesi che ci precedono si era già parlato a più riprese del nuovo Samsung Galaxy Z Fold4. La prima informazione concreta era stata quella relativa alla Mobile Platform utilizzata: come era già avvenuto coi modelli delle passate generazioni, anche in questo caso Samsung affiderà le prestazioni del proprio pieghevole di riferimento al miglior SoC di Qualcomm e in questo caso sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. A seguire si era vociferato della conferma della S Pen e di altre novità, delle possibili somiglianze con il primo pieghevole Made by Google, delle possibili colorazioni e della ricarica rapida. I rumor più recenti fanno riferimento ad uno smartphone alleggerito e rinnovato dal punto di vista del design, ma soprattutto di un comparto fotografico di caratura premium come il resto del dispositivo.

Ebbene, su questa calca di indiscrezioni sparse è ora entrato a gamba tesa il noto tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), che in un tweet ha stilato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Z Fold4.

A detta dell’informatore, Samsung Galaxy Z Fold4 sarà dotato di un display interno Super AMOLED con una diagonale di 7,6 pollici, una risoluzione QXGA+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A questo si affiancherà come al solito un display secondario posizionato esternamente e utilizzabile a smartphone piegato. Questo schermo secondario dovrebbe avere una diagonale di 6,2 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma una risoluzione soltanto HD+. Per quanti potrebbero storcere il naso alla lettura di quest’ultimo dato è giusto ricordare che l’attuale Samsung Galaxy Z Fold3 5G offre un display esterno praticamente identico: un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione di 832 x 2268 pixel — tecnicamente HD+ — e frequenza di refresh di 120 Hz.

Il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 è stato presentato ufficialmente da Qualcomm proprio nei giorni scorsi, pertanto non sorprende affatto leggere il suo nome in questa lista. Ad affiancarlo, a detta della fonte, ci saranno 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ecco la sua articolata composizione:

tripla fotocamera posteriore con: principale da 50 MP, ultragrandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x;

fotocamera anteriore interna: 16 MP sotto al display;

fotocamera anteriore esterna: 10 MP.

Quanto al software, la fonte riporta Android 12 e One UI (4.1) out of the box. Infine, viene segnalata una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W, dunque senza l’upgrade visto con Galaxy S22 Ultra.

La dotazione tecnica di Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere completata da speaker stereo, certificazione IPX8, compatibilità S Pen, DeX wireless, Samsung Pay, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e USB Type-C.

Tutto sommato, dunque, il nuovo pieghevole di Samsung dovrebbe riassumersi in un aggiornamento incrementale, piuttosto che in una vera e propria rivoluzione.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold3 5G