Nonostante svariate conferme e smentite susseguitesi negli ultimi mesi, il Google Pixel Fold potrebbe arrivare sul mercato già nel quarto trimestre del 2022.

A condividere nuove informazioni sullo smartphone pieghevole di Google ci ha pensato lo stesso Ross Young della Display Supply Chain Consultants (DSCC) che, nel novembre del 2021, tramite un post su Twitter, aveva spento gli entusiasmi degli appassionati, sostenendo che Google avesse cancellato il progetto.

Google Pixel Fold potrebbe arrivare nel quarto trimestre 2022

Del Google Pixel Fold, primo attesissimo smartphone pieghevole Made by Google, si parla da tanto tempo. L’arrivo di Android 12L, una versione di Android 12 ottimizzata per i dispositivi dotati di un display ampio o dal form factor particolare come i pieghevoli, e la scelta del colosso di Mountain View di puntare su un chipset proprietario, Google Tensor, per i propri smartphone, lasciavano presagire che Big G stesse seriamente prendendo in considerazione il lancio di uno smartphone pieghevole per completare la famiglia di smartphone Pixel.

Sebbene nel novembre 2021 vennero a galla indiscrezioni circa la cancellazione del progetto pieghevole da parte di Google, già nel mese di gennaio 2022 sono stati scovati alcuni riferimenti a Google Pixel Fold (nome non ancora confermato) nella beta 2 di Android 12L. Nello specifico, si trattava del nome in codice dello smartphone, noto come Pipit, e di alcune animazioni, simili a quelle che vengono mostrate all’utente durante la fase di prima configurazione di uno smartphone della serie Pixel; tuttavia, queste raffiguravano uno smartphone pieghevole, sia chiuso che aperto, a differenza di uno smartphone classico.

Un nuovo tweet di Ross Young sembra riaccendere le speranze della community, avvicinando prepotentemente lo smartphone alla realtà.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week. — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Il Google Pixel Fold potrebbe arrivare già nel corso del quarto trimestre del 2022, arco temporale immediatamente successivo alla presentazione di Android 13 e dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. La prossima versione del sistema operativo Android dovrebbe essere in grado di dare il massimo su uno smartphone pieghevole, partendo dalle buone basi messe in campo con Android 12L.

Dal tweet di Young, inoltre, si apprendono notizie circa il possibile form factor del pieghevole di Google, confrontato con il prossimo Galaxy Z Fold4 di Samsung, che dovrebbe essere leggermente più compatto rispetto al predecessore Galaxy Z Fold3 5G (qui la nostra recensione).

Stando a quanto riportato, i due pieghevoli dovrebbero essere dotati di display pieghevoli dalle dimensioni comparabili; i display esterni, invece, dovrebbero presentare differenze più marcate: diagonale da 6,19 pollici e fattore di forma più slanciato per Galaxy Z Fold4, diagonale da 5,8 pollici e fattore di forma più classico per Google Pixel Fold.

Altre indiscrezioni suggeriscono che Google potrebbe avere scelto, per il primo pieghevole, un fattore di forma tendente al quadrato, molto più simile all’OPPO Find N (qui la nostra recensione) che al Galaxy Z Fold3 5G di Samsung, ritenuto, forse, più difficile da utilizzare, a schermo chiuso, con una sola mano.

La prossima settimana è in programma il Google I/O 2022 che, forse, potrebbe rappresentare un’occasione per scoprire ulteriori informazioni sul Google Pixel Fold, primo e attesissimo pieghevole Made by Google.

