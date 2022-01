Da tempo si parla del lancio da parte di Google di uno smartphone pieghevole e, stando alle ultime anticipazioni, tale device potrebbe avere un aspetto simile a quello di OPPO Find N piuttosto che a quello di Samsung Galaxy Fold.

Nuovi riferimenti a Google Pixel Fold (nome che non è stato confermato) sono stati scovati nella beta 2 di Android 12L, che contiene un paio di animazioni che descrivono come inserire una scheda SIM in un telefono pieghevole.

Nuove anticipazioni su Google Pixel Fold

Tali animazioni sembrano simili a quelle utilizzate quando si configura uno smartphone Google Pixel durante la fase in cui il telefono richiede una scheda SIM o eSIM e, aspetto ancora più interessante, si fa riferimento al nome in codice “Pipit” di Google Pixel Fold.

Prima di proseguire è doveroso mettere in evidenza che si tratta di animazioni in una versione pre-release di Android e, pertanto, è possibile che Google le modifichi o le rimuova prima del lancio.

La prima animazione mostra un dispositivo piegato, con un bilanciere del volume sul lato destro mentre sulla sinistra si visualizza quella che sembra essere la cerniera. Lo slot per la scheda SIM è invece posizionato nella parte inferiore.

La seconda animazione ci mostra il medesimo dispositivo completamente aperto e presenta una piccola cavità sia in alto che in basso, nella quale si trova la cerniera. Lo slot per la scheda SIM si trova nella stessa metà del display esterno, così come avviene anche su Oppo Find N.

Purtroppo tali animazioni non ci permettono di avere dettagli sulle porte o sui pulsanti dello smartphone pieghevole di Google ma ci forniscono delle anticipazioni sull’aspetto che il device potrebbe avere, ossia con un form factor quasi quadrato (ricorda quello di OPPO Find N).

Premettendo che Google Pixel Fold è ancora in fase di sviluppo e, pertanto, soggetto a modifiche, il suo display interno potrebbe avere una diagonale di circa 7 pollici.

Appuntamento alle prossime anticipazioni sul primo attesissimo smartphone pieghevole di Google.