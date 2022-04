Patch di sicurezza di aprile per tutti questi Samsung e altri aggiornamenti

Gli aggiornamenti software per smartphone Android che finiscono quest’oggi sotto la lente fanno capo a soli tre produttori, ovvero Samsung, Huawei e Motorola, con un misto di patch di sicurezza di aprile 2022 — in netta maggioranza — e major update, in un caso della versione di Android e nel secondo della sola interfaccia proprietaria.

Samsung Galaxy A51, Note 20, Note 20 Ultra, S20 FE 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G: le novità degli aggiornamenti

Aggiornamenti simili per contenuto ma tanto diversi per destinatari in casa Samsung: dal medio di gamma Samsung Galaxy A51 ai pieghevoli di riferimento Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, passando per l’ex best buy Samsung Galaxy S20 FE 5G e per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, ultimi rappresentanti di una serie iconica ormai tramontata.

Per tutti questi modelli sono in roll out le patch di sicurezza di aprile 2022, per i cui dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Entrando nel merito degli update in distribuzione:

Samsung Galaxy A51 , con particolare riferimento al solo modello LTE, ha iniziato ad aggiornarsi soltanto in Russia con la versione firmware A515FXXU5FVD2 . Il numero di build suggerisce la presenza di novità o cambiamenti ulteriori rispetto alla sola SMR mensile, tuttavia in mancanza del changelog è impossibile sapere di cosa si tratti. Probabilmente ne sapremo di più una volta che l’aggiornamento avrà raggiunto anche altri mercati.

, con particolare riferimento al solo modello LTE, ha iniziato ad aggiornarsi soltanto in Russia con la versione firmware . Il numero di build suggerisce la presenza di novità o cambiamenti ulteriori rispetto alla sola SMR mensile, tuttavia in mancanza del changelog è impossibile sapere di cosa si tratti. Probabilmente ne sapremo di più una volta che l’aggiornamento avrà raggiunto anche altri mercati. Samsung Galaxy Z Flip3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta già aggiornando anche in Europa — le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con il file OTA da 250 MB che introduce la versione firmware F711BXXS2CVC9.

(di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta già aggiornando anche in Europa — le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con il file OTA da 250 MB che introduce la versione firmware F711BXXS2CVC9. Samsung Galaxy Z Fold3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta a sua volta aggiornando in Europa — anche qui le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con il file OTA da 265 MB che introduce la versione firmware F926BXXS1CVCA.

(di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta a sua volta aggiornando in Europa — anche qui le prime segnalazioni arrivano da Belgio e Paesi Bassi —, con il file OTA da 265 MB che introduce la versione firmware F926BXXS1CVCA. Il file OTA in distribuzione per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra pesa poco meno di 200 MB e porta con sé il firmware N98xBXXS3FVC8 per i modelli 5G (segnalato in Svizzera, Polonia e regione baltica) e il firmware N980FXXS3FVC8 per quello LTE di Galaxy Note 20 (avvistato in vari Paesi europei). Neppure in questo caso, come per i pieghevoli, ci sono altre novità da segnalare.

e pesa poco meno di 200 MB e porta con sé il firmware N98xBXXS3FVC8 per i modelli 5G (segnalato in Svizzera, Polonia e regione baltica) e il firmware N980FXXS3FVC8 per quello LTE di Galaxy Note 20 (avvistato in vari Paesi europei). Neppure in questo caso, come per i pieghevoli, ci sono altre novità da segnalare. Discorso analogo per Samsung Galaxy S20 FE 5G (di cui trovate a questo link il nostro confronto con Galaxy A52s 5G e Galaxy S21 FE), il quale si unisce al modello Snapdragon solo LTE segnalato nei giorni scorsi e passa alla Security Maintenance Release (SMR) di aprile 2022 con il firmware G781BXXU4FVC4. Non si esclude la presenza di altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità del dispositivo. In questo caso il roll out è già in corso in numerosi Paesi europei, tra cui: Austria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, UK e Paesi nordici.

Huawei Mate 20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Huawei Mate 20 Pro è stato uno dei modelli meglio riusciti e più apprezzati della serie Mate del produttore cinese, ma non è più di primo pelo, per questo motivo è un’ottima notizia che il major update alla EMUI 12 si stia diffondendo in Europa, in linea con la roadmap vista il mese scorso. Come mostrano gli screenshot, il file OTA distribuito pesa 1,90 GB e introduce la build 12.0.0.132 (C432E3R1P2).

La EMUI 12 offre una UX più minimalista e pulita, con animazioni più curate, più possibilità di personalizzazione, un pannello di controllo rinnovato, la funzione Device+ per il collegamento ad altri dispositivi, una gestione migliorata della sicurezza dello smartphone e tanto altro. Potete vederla all’opera nella nostra recensione di Huawei P50 Pro.

Motorola Moto G200 5G: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con l’unico major upgrade ad Android 12 di questa raccolta, avente per destinatario Motorola Moto G200 5G, che si mette subito in scia di Motorola Edge 20. Il roll out è partito proprio dall’Europa — America Latina e UK si accoderanno nelle prossime settimane —, dove il modello XT2175-1-DS riceve il firmware S1RX32.50-13 in un file OTA da 1,07 GB. Come si evince dagli screenshot, mancano le patch di sicurezza di aprile 2022 (sono presenti ancora quelle di marzo). Per maggiori dettagli sulla rinnovata My UX con base Android 12, potete fare riferimento alla nostra recensione di Motorola Edge 30 Pro.

Come aggiornare smartphone Samsung, Huawei e Motorola

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Huawei, “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software“;

per i Motorola, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.