Quando arriverà la EMUI 12 sul vostro smartphone Huawei? Se ve lo state chiedendo siete capitati nel posto giusto perché stiamo per scoprire la lista aggiornata dei dispositivi che hanno ricevuto e riceveranno la nuova interfaccia, con tempistiche ufficiali annesse. Partiamo subito.

Ecco quando arriverà la EMUI 12 sugli smartphone Huawei

Huawei ha iniziato a distribuire la EMUI 12 sul mercato globale già da diverse settimane, e alcuni modelli l’hanno infatti ricevuta anche in Italia: tra questi ad esempio Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+, come vi abbiamo segnalato a gennaio. Oggi siamo in grado di fornirvi la roadmap ufficiale dell’aggiornamento alla EMUI 12, diffusa dalla stessa casa cinese per quanto riguarda l’Europa occidentale (della quale fa parte il nostro Paese), l’Europa Nord-orientale e non solo (America Latina, India, Asia e Pacifico, Africa, Russia e Asia centrale e Giappone, nel caso foste interessati).

Ecco la situazione attuale del rollout della EMUI 12 e le tempistiche della distribuzione che ci riguardano più da vicino (per le altre zone potete recarvi qui):

Naturalmente i tempi indicati qui sopra riguardano i dispositivi no brand: per quelli brandizzati ci sarà probabilmente da attendere qualche giorno in più. Come potete vedere sono diversi gli smartphone che inizieranno a ricevere l’aggiornamento durante il mese di aprile 2022. In base a quanto riportato, Huawei sta ancora lavorando per ottimizzare il software e invita gli utenti ad avere ancora un po’ di pazienza.

Il vostro smartphone Huawei riceverà la EMUI 12? O avete già aggiornato? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

