Il mercato italiano della telefonia mobile conta numerosi operatori telefonici virtuali che contendono l’utenza ai player principali puntando su prezzi solitamente aggressivi, ma non sono tutti uguali e uno dei fattori che li differenzia — oltre alla marcata distinzione tra semivirtuali e virtuali veri e propri — è quello dei limiti di velocità imposti per la navigazione internet.

Sebbene si appoggino alle reti degli operatori telefonici principali TIM, Vodafone e WINDTRE, gli operatori virtuali limitano le velocità massime raggiungibili e questo proprio per riuscire a tenere bassi i prezzi. In linea di massima, gli operatori semivirtuali (che altrimenti farebbero un’eccessiva concorrenza interna) e la quasi totalità dei MVNO nazionali impongono limiti ampiamente al di sotto dei 100 Mbps, tuttavia non mancano delle eccezioni decisamente notevoli.

Questo approfondimento vuole costituire un riepilogo dei limiti di velocità previsti dai principali operatori virtuali di telefonia mobile italiani, anche al fine di aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. Se avete esperienze dirette, buone o cattive che siano, il box dei commenti è a vostra disposizione.

Kena Mobile

Partiamo da Kena Mobile, operatore definibile “semivirtuale” in quanto secondo brand di TIM. Tutte le offerte di Kena sono ovviamente su rete TIM e permettono di sfruttare il 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload (fino a novembre 2020 limitato a 5,76 Mbps).

Sin dal 7 aprile 2021, alcune offerte hanno beneficiato di un raddoppio della velocità di download, fissata così a 60 Mbps. Purtroppo il limite è rimasto invariato per tutte le altre, salvo alcuni casi di offerte personalizzate proposte a già clienti.

Per tutte le offerte Kena Mobile, potete visitare il sito ufficiale.

ho. Mobile

Da un secondo brand all’altro: ho. Mobile è quello di Vodafone ed è a tale rete 4G che si appoggia per le proprie offerte. Anche in questo caso il limite previsto è di 30 Mbps in download e upload (“4G Basic”), con un paio di precisazioni: esiste un’offerta solo dati con limite raddoppiato a 60 Mbps — la trovate a questo link —, che è lo stesso di alcune offerte proposte in upselling ai già clienti, nonché quello che ho. prevedeva con la sua offerta di lancio sul mercato.

Tutte le offerte ho. Mobile sono disponibili sul sito dell’operatore a questo link.

Very Mobile

Il trittico dei semivirtuali si chiude con quello di WINDTRE: Very Mobile, formalmente del gruppo CK Hutchison, prevede lo stesso limite dei primi due, dunque 30 Mbps in download e upload.

Per tutte le offerte di Very Mobile, visitate il sito ufficiale a questo link.

PosteMobile

PosteMobile è il primo Full MVNO di questa selezione, è di proprietà di PostePay S.p.A. e si appoggia alla rete Vodafone fino al 4G+, garantendo prestazioni davvero notevoli: fino a 300 Mbps in download (150 Mbps sotto 4G) e fino a 50 Mbps in upload.

Per tutte le offerte di PosteMobile potete visitare la nostra pagina dedicata e il sito ufficiale.

CoopVoce

CoopVoce è un operatore Full MVNO, è di proprietà di Coop Italia e si appoggia alla rete 4G di TIM. Questo, come specificato sul sito ufficiale, gli permette di offrire una copertura del 99,8% della popolazione, con limiti di velocità imposti a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Tiscali Mobile

Anche Tiscali Mobile si appoggia alla rete 4G di TIM e, come viene specificato nei dettagli dell’offerta Smart 100 sul sito ufficiale, permette di navigare fino a 225 Mbps in download (e 50 Mbps in upload. Alcune offerte non più attivabili prevedevano limiti di velocità inferiori (150 Mbps e prima ancora, 30 Mbps col solo 4G Basic).

Spusu

Spusu è un operatore Full MVNO attivo in Italia da circa due anni, si appoggia alla rete WINDTRE 4G e 4G+ e sul proprio sito riporta i limiti di velocità previsti: 300 Mbps in download, 50 Mbps in upload.

Digi Mobil

Digi Mobil è un Full MVNO e, come vi abbiamo raccontato, opera su rete Vodafone e, come riportato sul sito ufficiale nei documenti di trasparenza tariffaria, impone limiti di velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. In precedenza, su rete TIM, erano più elevati (100 Mbps in download e 50 Mbps in upload).

Lycamobile

Lycamobile è operatore Full MVNO attivo su rete 4G Vodafone e, basta sfogliare i documenti di trasparenza tariffaria sul sito ufficiale per scoprire che impone generalmente limiti di 60 Mbps sia in download che in upload.

1Mobile

1Mobile sfrutta la rete 4G Vodafone tramite l’aggregatore Effortel e offre velocità generalmente limitate a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, anche se alcune offerte parlano di 60 Mbps anche in upload. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale e soffermatevi sull’offerta di vostro interesse.

Rabona Mobile

Rabona Mobile — insieme al secondo brand Sì, Pronto!?! — opera su rete 4G Vodafone tramite l’aggregatore Plintron e sul sito ufficiale dichiara i limiti di velocità imposti: 60 Mbps in download, 30 Mbps in upload.

Noitel

Noitel è un operatore virtuale Full MVNO facente capo a Irideos, si appoggia alla rete 4G Vodafone tramite l’aggregatore Plintron e limita le velocità a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.

NTmobile

Anche NTmobile — operatore virtuale di Nextus Telecom — opera su rete Vodafone tramite l’aggregatore Plintron e permette di sfruttare il 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le offerte sono consultabili sul sito ufficiale.

Optima Mobile

Optima Mobile è operatore virtuale di Optima Italia e per le sue offerte telefoniche si appoggia al 4G di Vodafone tramite Effortel. Le velocità massime che permette di raggiungere sono di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina dedicata e il sito ufficiale.

