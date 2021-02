Nelle scorse ore dall’operatore telefonico virtuale Full MVNO Digi Mobil è arrivata la prima offerta che prevede per gli utenti la disponibilità di traffico dati senza limiti sulla rete 4G di Vodafone: stiamo parlando di IllimiTutto.

Digi Mobil IllimiTutto prevede un canone di 15 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia fissi che mobile), chiamate senza limiti verso le numerazioni internazionali di 57 Paesi, SMS senza limiti verso i numeri di questo operatore e traffico dati senza limiti.

L’offerta in questione può essere attivata fino al 31 maggio 2021 (salvo eventuali proroghe) sia dai nuovi clienti Digi Mobil che da quelli che sono già con questo operatore.

I limiti della nuova offerta di Digi Mobil

Per quanto riguarda l’utilizzo senza limiti del traffico dati, questo va comunque inteso come soggetto a determinate restrizioni, sebbene effettivamente una limitazione quantitativa precisa non sia prevista.

Nelle nuove condizioni generali di contratto, all’art. 4.7, si legge che “l’uso del Servizio non si considera personale se vengano raggiunti volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori al doppio della media di consumo di clienti con offerte o piani tariffari omogenei e al ricorrere della suddetta condizione vengono superati entrambi i seguenti ulteriori parametri: a) Traffico dati effettuato in modalità hotspot superiore per tre giorni consecutivi al 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata; b) Traffico dati effettuato in upload superiore per tre giorni consecutivi al 50% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata”.

In pratica, l’operatore potrà sospendere il servizio soltanto nel caso in cui l’utente consumi oltre il doppio dei dati usati in media dagli altri clienti e, allo stesso tempo, tale traffico dati sia sfruttato in ciascuna giornata per oltre il 50% in modalità hotspot e in upload, il tutto per tre giorni consecutivi.

Infine, per quanto riguarda la velocità, Digi Mobil con la rete 4G di Vodafone dovrebbe essere in grado di garantire fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. L’offerta è attivabile direttamente sul sito dell’operatore a questo indirizzo.

