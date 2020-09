A partire da oggi è disponibile una nuova interessante offerta targata ho. Mobile in virtù della quale gli utenti avranno a propria disposizione ben 200 giga di traffico dati da usare nell’arco di un mese.

Le due offerte solo dati di ho. Mobile

Tale offerta, chiamata ho. 200 Giga, prevede un canone di 19,99 euro al mese e consente di sfruttare il traffico dati sotto copertura 2G, 3G e 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload).

C’è anche un’altra offerta solo dati al momento disponibile con questo operatore: si chiama ho. 100 Giga e mette a disposizione dell’utente 100 giga di traffico dati sotto copertura 2G, 3G e 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), il tutto con un canone di 12,99 euro al mese.

Entrambe le offerte comprendono anche 5 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 5 SMS verso tutti i numeri nazionali e prevedono un costo di attivazione di 9 euro (a cui andrà aggiunto quello di 0,99 euro per l’acquisto di una nuova SIM).

In caso di attivazione online, gli utenti riceveranno uno sconto di 10 euro per il router Huawei B311-221, 15 euro per il router Huawei B535-232 e 20 euro per il mesh Huawei WiFi Q2 per acquistarli su Amazon.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

