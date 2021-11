PosteMobile è in crescita e ha completato la migrazione su rete Vodafone

Nella mattina di oggi, 11 novembre 2021, Poste Italiane ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2021, mettendo in evidenza la crescita di PosteMobile nell’ambito del piano del Gruppo riguardante l’evoluzione digitale e rimarcando il completamento della migrazione su rete Vodafone.

Risultati finanziari di Poste Italiane: PosteMobile cresce

Qualche mese fa vi avevamo riportato i dati relativi alla prima metà dell’anno, ieri, invece, il CdA di Poste Italiane ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2021.

Il primo dato significativo – il Gruppo parla di un modello di business sostenibile che sta tornando a livelli pre-pandemia, con anzi un superamento degli obiettivi previsti dal piano “24SI” per il 2021 – messo in evidenza attiene ai ricavi, che sono pari a a 2,8 miliardi di euro, +7,3% a/a (8,4 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, +11,7% rispetto allo stesso periodo del 2020).

In secondo luogo, si segnala un utile netto nel terzo trimestre dell’anno pari a 401 milioni di euro, +13,6% a/a (pari a 1,2 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, +30,7% rispetto allo stesso periodo del 2020).

La crescita tocca tutti i comparti, ovvero Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, “Servizi finanziari, Servizi Assicurativi, Pagamenti e Mobile. In quest’ultimo rientrano anche l’operatore mobile virtuale PosteMobile e il servizio di connettività di rete fissa PosteCasa Ultraveloce.

Per quanto riguarda il comparto Pagamenti e Mobile, i ricavi sono pari a 220 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, +19,2% a/a (619 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, +18,6% rispetto allo stesso periodo del 2020) e sono da ricondurre alla crescita dei pagamenti con carta e all’aumento del numero di clienti nei servizi di telecomunicazioni. In particolare, i ricavi del segmento telco (PosteMobile e PosteCasa Ultraveloce) ammontano a 231 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, con una crescita del 10% su base annua. Pertanto la maggior parte dei ricavi del comparto (321 milioni di euro, in crescita del 22% a/a) sono ancora riferibili ai pagamenti con carta.

Qui di seguito il commento dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante:

«Abbiamo conseguito solidi risultati, nel contesto di un continuo miglioramento dell’economia italiana, con tutte le nostre attività che hanno ripreso ancor più slancio nella crescita rispetto alla fase precedente la pandemia, a dimostrazione della validità del nostro modello di business diversificato. In questo scenario, restiamo concentrati sul bilanciamento tra l’efficienza dei costi e gli investimenti finalizzati a cogliere opportunità di crescita. […] L’avviamento del business dell’energia, nell’ambito della nostra offerta digitale e di pagamenti in costante crescita, sta procedendo in linea con le tempistiche previste. Il successo ottenuto nell’implementazione del Piano “24SI” è alla base dell’aggiornamento della nostra guidance per il 2021. Prevediamo ora che i ricavi per l’intero anno aumentino di circa 100 milioni di euro rispetto al nostro obiettivo originario, riflettendo la solida performance da inizio anno e prospettive che rimarranno buone per il resto dell’anno. […] La macchina della crescita pre-pandemia è ripartita e l’implementazione del Piano “24SI” è pienamente a regime, restituendoci la certezza che le nostre priorità di lungo termine sono completamente alla nostra portata. Sono lieto di continuare a lavorare insieme a tutti i colleghi del Gruppo per conseguire ulteriori rendimenti sostenibili e di lungo termine per i nostri azionisti, riconoscendo al contempo le esigenze della più vasta platea di stakeholder».

PosteMobile: numeri e migrazione su rete Vodafone

Per quanto riguarda i numeri di PosteMobile e della componente di rete fissa, la menzionata crescita dei ricavi del segmento telco si lega ad un aumento della base clienti e ad una diminuzione del churn rate (tasso di abbandono) rispetto allo scorso anno.

Al terzo trimestre del 2021, la base clienti totale, comprensiva sia di PosteMobile che di PosteCasa Ultraveloce, è pari a 4,816 milioni, in crescita rispetto ai 4,593 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno ma in calo rispetto alla prima metà dell’anno (4,829 milioni). L’ARPU (ricavi medi mensili per singolo utente) di PosteMobile è di 4,6 euro ed è in linea coi risultati di fine 2020 (nella prima metà del 2021 era di 4,5 euro al mese).

Quanto alla migrazione su rete Vodafone, la slide dedicata riporta testualmente “Migrazione telco verso il network di Vodafone completata: riduzione dei costi in avvio dal quarto trimestre del 2021“. Maggiori dettagli, dunque, arriveranno dai dati dell’ultimo trimestre dell’anno, a partire dal quale il Gruppo attende una riduzione dei costi frutto della migrazione dalla rete di appoggio WINDTRE a quella Vodafone.

