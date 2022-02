Lo scorso anno Samsung ha introdotto una nuova funzionalità per il miglioramento delle fotografie in post-produzione, chiamata “Object Eraser” (in italiano resa come “Gomma oggetto”) e lanciata sul mercato coi Galaxy S21. Tale funzione, arriva adesso anche sulla serie Galaxy S10, lanciata sul mercato da Samsung nel 2019.

Object Eraser è un tool molto comodo che consente di rimuovere da una fotografia, in post-produzione, persone, oggetti o altri elementi indesiderati, sfruttando l’intelligenza artificiale. Si tratta di una funzione molto simile alla Magic Eraser presente sui Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, della quale abbiamo parlato su queste pagine in passato.

La funzione Object Eraser arriva sulla serie Galaxy S10

Inizialmente questa feature era esclusiva dei nuovi top gamma di Samsung, come gli smartphone della serie Galaxy S21, il Galaxy Z Fold3 e gli smartphone della nuovissima serie Galaxy S22. Il brand sudcoreano ha deciso di estendere la compatibilità di questo elegante tool per la modifica delle foto anche ai modelli più vecchi, designando la serie Galaxy S10 come prima della lista nella ricezione della funzionalità.

Samsung ha recentemente rilasciato, tramite lo store proprietario Galaxy Store, l’aggiornamento alla versione 13.1.02.3 della propria applicazione Photo Editor che porta la funzione Object Eraser sui Galaxy S10.

Come attivare Object Eraser

Il procedimento per attivare Object Eraser (Gomma oggetto) è molto semplice:

Aprire la Galleria sul proprio Galaxy S10 e selezionare la foto che si desidera modificare.

sul proprio Galaxy S10 e selezionare la foto che si desidera modificare. Premere l’icona della matita situata nella parte bassa per aprire il Photo Editor .

. Toccare i tre pallini nell’angolo in alto a destra ed entrare nella sezione Labs , presente nell’elenco.

, presente nell’elenco. All’interno della sezione Labs, basterà attivare la funzione Gomma oggetto (come mostrato nella GIF a lato).

(come mostrato nella GIF a lato). A questo punto, tornando alla schermata di modifica della foto, comparirà una gomma nella riga in basso (accanto alle icone per disegnare sulla foto, per aggiungere del testo, eccetera).

Come aggiornare l’app Photo Editor

Se sei in possesso di un Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus o Galaxy S10e, puoi provare Object Eraser procedendo con l’aggiornamento dell’applicazione Photo Editor di Samsung tramite il suo store proprietario Galaxy Store.

