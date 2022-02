Come abbiamo visto ieri pomeriggio sono stati presentati ufficialmente Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, i nuovi fiori all’occhiello della prima parte dell’anno del produttore. Vista anche qualche somiglianza a livello di design e le differenze di prezzo ai quali è possibile acquistarli, abbiamo deciso di fare un testa a testa coi modelli dello scorso anno, i Samsung Galaxy S21.

Cosa cambia tra Samsung Galaxy S21/S21+ e Samsung Galaxy S22/S22+

Quali sono le differenze tra Samsung Galaxy S22 e S22+ rispetto ai predecessori diretti, Samsung Galaxy S21 e S21+? A livello di design a prima vista non è così semplice distinguerli, nuove colorazioni e dimensioni a parte: i primi sono stati lanciati (e sono già in preordine anche su Amazon) nelle versioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold, i secondi in quelle Phantom Gray (Black per S21+), Phantom White (Silver per S21+), Phantom Violet e Phantom Pink.

Le soluzioni di design sono simili, anche se non identiche, ma a cambiare sono i materiali del modello più compatto: Galaxy S21 possiede una scocca posteriore in Glasstic, una plastica di alta qualità pensata per risultare simile al vetro al tatto, mentre l’intera gamma Galaxy S22 dispone di vetro Gorilla Glass Victus+.

I maggiori cambiamenti si possono notare sotto al cofano, come si suol dire. La serie Galaxy S21 mette ad esempio a disposizione il SoC Exynos 2100 a 5 nm, mentre i Galaxy S22 portano al debutto l’Exynos 2200 a 4 nm: lato memorie non ci sono differenze, con 8 GB di RAM e una versione di partenza da 128 GB (non espandibili).

Cambiano in realtà anche i display, più che altro per dimensioni: Galaxy S22 e S22+ “perdono” 0,1 pollici rispetto ai predecessori (6,1 contro 6,2 il primo, 6,6 contro 6,7 il secondo), cosa che rende entrambi i nuovi arrivati leggermente più compatti. Si tratta comunque di pannelli Dynamic AMOLED 2X, che sui nuovi offrono un refresh variabile tra 10 e 120 Hz.

confronto dimensioni : Galaxy S21: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, peso di 172 g Galaxy S22: 146 x 70,6 x 7,6 mm, peso di 168 g Galaxy S21+: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm, peso di 202 g Galaxy S22+: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, peso di 196 g

:

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ecco cosa mettono a disposizione le schede tecniche dei quattro smartphone Android:

fotocamera posteriore: Galaxy S21 e Galaxy S21+: tripla, con sensore principale da 12 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP e tele con zoom 3x da 64 MP (f/2.0) Galaxy S22 e Galaxy S22+: tripla, con sensore principale da 50 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP con zoom 3x (f/2.4)

fotocamera anteriore: Galaxy S21 e Galaxy S21+: sensore da 10 MP (f/2.2) Galaxy S22 e Galaxy S22+: sensore da 10 MP (f/2.2)



A livello di funzionalità i nuovi arrivati possono ovviamente contare sui passi avanti della “Nightography”, con sensori più ampi del 23% e la tecnologia Adaptive Pixel per catturare più luce e maggiori dettagli. I passi avanti ci sono anche con l’IA, grazie ad esempio alla funzione AI Stereo Depth Map per la modalità Ritratto. Per i video gli S22 offrono Auto Framing, capace di rilevare fino a un massimo di 10 soggetti per la messa a fuoco, e sulla tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni.

Alcune delle novità portate a livello software con la One UI 4.1 saranno probabilmente portate pure sulla serie Galaxy S21, ma dovremo attendere qualche settimana per saperne di più. Lato connettività Galaxy S22 e S22+ offrono Bluetooth 5.2 (contro 5.0) e Wi-Fi 6E (solo “Plus”).

E per quanto riguarda i prezzi? Nel nostro Paese quelli di lancio risultano identici: si parte sempre da 879 euro o 1079 euro per le versioni da 8-128 GB e si arriva a 929 e 1129 euro per quelle da 8-256 GB. Naturalmente in questo momento i modelli dello scorso anno possono contare su cifre decisamente più convenienti.

Cosa cambia tra Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy S21 Ultra

Passiamo ora a scoprire le differenze tra Galaxy S22 Ultra e Galaxy S21 Ultra, ossia i modelli di punta delle rispettive gamme. Sotto alcuni aspetti vale quanto già detto nel paragrafo qui sopra, come ad esempio per quanto riguarda il SoC Exynos (2200 o 2100), ma i cambiamenti non sono da sottovalutare neanche dal punto di vista del design.

Lo smartphone 2022 offre un aspetto decisamente più squadrato, che si avvicina maggiormente a quello della serie Galaxy Note. Il perché è presto detto: questa volta il dispositivo dispone di uno slot dove riporre la S Pen, mentre S21 Ultra risultava “solo” compatibile col pennino. Il modello 2022 integra le lenti direttamente nella scocca, senza più affidarsi al vistoso modulo fotografico dell’anno scorso. Le dimensioni sono piuttosto simili, visto che quel che il nuovo modello “guadagna” in altezza lo recupera il larghezza.

confronto dimensioni : Galaxy S21 Ultra: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, peso di 227 g Galaxy S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, peso di 229 g

:

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici su entrambi i modelli (3200 x 1440 pixel su S21 Ultra e 3080 x 1440 su S22 Ultra), ma l’ultimo arrivato offre un refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz (invece che da 10 a 120) che potrebbe portare una maggiore efficienza energetica in certe situazioni (ad esempio con l’Always On Display).

A livello di memorie troviamo sempre 12 o 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di storage interno (non espandibile), ma Galaxy S22 Ultra può essere acquistato anche nell’esagerata versione da 1 TB (in esclusiva sul Samsung Shop).

Ecco invece il comparto fotografico:

fotocamera posteriore: Galaxy S21 Ultra: quadrupla, con sensore principale da 108 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), tele da 10 MP (f/2.4) con zoom ottico 3x e tele da 10 MP (f/4.9) con zoom ottico 10x Galaxy S22 Ultra: quadrupla, con sensore principale da 108 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), tele da 10 MP (f/2.4) con zoom ottico 3x e tele da 10 MP (f/4.9) con zoom ottico 10x

fotocamera anteriore: Galaxy S21 Ultra: sensore da 40 MP Galaxy S22 Ultra: sensore da 40 MP



Notato qualche differenza? No? Non preoccupatevi, non avete problemi di vista: sulla carta i due smartphone offrono le stesse fotocamere. Staremo a vedere con la nostra recensione e con i confronti quali saranno i cambiamenti nella resa degli scatti. S22 Ultra dovrebbe farsi notare per pixel più grandi (2,4 um) e per la lente Super Clear Glass per video notturni più fluidi e luminosi, dati difficili da notare su una scheda tecnica.

Chiudiamo coi prezzi, che anche in questo caso non subiscono variazioni. Il listino di lancio recita per entrambi 1279 euro (12-128 GB), 1379 euro (12-256 GB) e 1489 (16-512 GB). Come detto, Galaxy S22 Ultra è disponibile pure nella versione 16 GB – 1 TB, acquistabile a 1689 euro solo sul Samsung Shop.

