Quante volte vi è capitato di scattare una foto e di notare, dopo un determinato periodo di tempo, alcuni soggetti che finiscono per rovinare l’idea originale della foto che avevate in mente; tutto questo d’ora in poi farà parte del passato grazie alla nuova funzione Magic Eraser delle fotocamere dei nuovissimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

L’obiettivo di questa modalità sarà proprio quello di suggerire, grazie all’intelligenza artificiale di Google, oggetti o persone da rimuovere all’interno della foto.

Magic Eraser sarà disponibile su Google Foto e consentirà di intervenire non solo sulle foto più recenti scattate col vostro Pixel ma anche di modificare le immagini scattate a distanza di anni e, per giunta, con dispositivi non-Pixel.

Ecco come funzionerà Magic Eraser dei Pixel 6

La funzione fornirà dei suggerimenti su eventuali elementi da eliminare e da lì l’utente potrà decidere se rimuoverli singolarmente o tutti insieme grazie a un tap.

Qualora voleste suggerire a Magic Eraser alcuni elementi da rimuovere sarà possibile evidenziarli a mano e il tool comprenderà autonomamente a quale elemento vi state riferendo.

Stando a giudicare dagli esempi mostrati da Google stessa, attualmente la funzione sembra principalmente incentrata alla rimozione di piccoli soggetti solitamente in lontananza.

Magic Eraser si va così ad aggiungere alla vasta gamma di strumenti di editing di immagini presenti in Google Foto e rappresenta ancora una volta il risultato della stretta collaborazione tra il team di Google Foto e il team di Ricerca del colosso di Mountain View.

Magic Eraser sarà disponibile esclusivamente su Pixel 6 e Pixel 6 Pro a partire dalla data di lancio fissata per il 28 ottobre.

