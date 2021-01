Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sono gli smartphone del momento: presentati nel pomeriggio di ieri, i nuovi flagship della casa sudcoreana dispongono naturalmente di specifiche tecniche al top, ma anche di alcune chicche software e tra le novità che meritano di essere conosciute spiccano Object Eraser, Private Share e Samsung Know Vault.

Insomma, se a ridosso della presentazione vi avevamo già parlato di tanti dettagli come Samsung Pay, microSD, app Google, funzione di chiave digitale per alcune auto e S Pen Pro, adesso vediamo qualche altra funzione particolare dei nuovi Samsung Galaxy S21.

Object Eraser

La serie Samsung Galaxy S21 arriva sul mercato con a bordo Android 11 e la rinnovata e migliorata One UI 3.0 (ecco il nostro approfondimento dedicato) e, se quest’ultima è già arrivata su diversi modelli del brand, i nuovi flagship sono i primi a ricevere la nuova funzione denominata Object Eraser.

La feature riguarda l’editing fotografico e come si intuisce dal nome autoesplicativo, serve a rimuovere oggetti e persone indesiderati dai propri scatti. La funzione di per sé non è esattamente rivoluzionaria: tantissime app permettono di fare altrettanto da tempo immemore, tuttavia Object Eraser viene integrata direttamente nella Galleria di Samsung, con tutti i conseguenti vantaggi in termini di immediatezza e comodità.

In sede di modifica di una foto tramite la Galleria di Samsung, un tap sul tasto dedicato ad Object Eraser permette all’utente di rimuovere gli elementi indesiderati: dopo il primo tap, l’utente deve semplicemente selezionare gli oggetti che vuole rimuovere. È possibile selezionare anche più oggetti alla volta e, in caso di errore, ci sono le ancore di salvezza dei tasti undo e redo. Una volta ultimata la selezione, non resta che eseguire un tap su “Erase” e il gioco è fatto.

Allo stato attuale è difficile giudicare la potenza e l’efficacia concreta di questa funzione – che il produttore dichiara essere assistita dall’AI ed essere stata “addestrata” tramite reti neurali –, possiamo solo riportare le seguenti immagini dimostrative tratte dall’evento, nel corso del quale Samsung ha usato Object Eraser per rimuovere dei soggetti dal secondo piano di una foto. Resta inoltre da capire quando la feature verrà resa disponibile per altri modelli, verosimilmente sotto forma di aggiornamento dell’app Galleria.

Rimozione dati GPS dalle foto

La seconda funzione lanciata sui Samsung Galaxy S21 che merita di finire sotto la lente d’ingrandimento non ha un nome ben preciso, ma rischia di diventare subito una delle preferite degli utenti attenti alla privacy. I tre flagship di Samsung (e speriamo presto tanti altri) permettono di rimuovere i dati di geolocalizzazione di una foto prima di condividerla.

Sfruttare la feature è semplicissimo, visto che, una volta scelta la foto e cliccato su Condividi, al di sotto dell’anteprima viene mostrata l’opzione Remove location data. Questi dati, solitamente presenti nei metadati del file immagine, sono facilmente rimovibili con app apposite, ma così è ovviamente più semplice, immediato e alla portata anche degli utenti meno smaliziati.

Private Share

La nuova app Private Share nasce per dare agli utenti un maggior controllo sui contenuti che condividono. Può essere usata per condividere qualsiasi file (immagini, video, documenti, etc.) e decidere in qualsiasi momento di revocare l’accesso agli stessi. Ciò può essere fatto sia manualmente che impostando una scadenza automatica di 2 giorni.

Sia il mittente che il destinatario ricevono delle notifiche apposite e Private Share, che arriva preinstallata sui Samsung Galaxy S21, funziona già su tutti gli smartphone Samsung Galaxy con Android 9 o successivi, basta scaricarla. Non è una soluzione definitiva, ma è indubbiamente interessante.

Samsung Know Vault

Samsung Know Vault è il nuovo “Enhanced Security System“, debutta sulla serie Samsung Galaxy S21 e, a detta del produttore, affida la propria efficacia a vari elementi: un processore sicuro, delle memorie sicure, un software integrato per proteggere le credenziali e i dati biometrici dell’utente.

Il primo elemento – il processore sicuro – sarebbe il frutto degli sforzi condivisi di Qualcomm Technologies e Samsung System LSI Business. A questo, Samsung ha poi affiancato delle memoria a prova di manomissione e ovviamente tutta la parte software.