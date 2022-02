Nelle scorse ore Vivo, brand facente capo al colosso BBK Electronics, ha annunciato ufficialmente la nuova interfaccia proprietaria Funtouch OS 12 con base Android 12, corredando l’annuncio di un’ottima notizia per gli utenti italiani: tutti i modelli del marchio disponibili in Europa riceveranno questo importante aggiornamento.

Novità della Funtouch OS 12 di Vivo: personalizzazione e privacy

Secondo il produttore cinese, la rinnovata Funtouch OS 12 rappresenta il punto d’incontro tra la praticità e la chiarezza di Android 12 e nuove funzioni smart e simpatiche che ottimizzano l’esperienza d’uso e rendono possibile una maggiore personalizzazione. Il major update è foriero anche di miglioramenti a livello di prestazioni, oltre che di novità in materia di privacy e sicurezza. Il tutto senza tralasciare il nuovo layout a griglia che promette di ottimizzare il multitasking in abbinamento alla funzione Extended RAM 2.0. Vivo, inoltre, elogia l’intuitività del Nano Music Player, un lettore musicale con supporto alle app di musica più comunemente utilizzate in Europa.

Partendo dal profilo della personalizzazione e dei miglioramenti nell’utilizzo pratico dell’interfaccia, Funtouch OS 12 introduce dei nuovi widget, che secondo Vivo “permettono di organizzare con semplicità la schermata iniziale e facilitare quindi l’accesso alle funzionalità principali“. Una possibilità di personalizzazione ulteriore è fornita dagli slideshow che possono essere creati dalle immagini dei propri album e utilizzati nella schermata iniziale.

Per quanto riguarda il profilo della sicurezza e della privacy, Funtouch OS 12 è basato su Android 12 e proprio da quest’ultimo eredita importanti miglioramenti, che in definitiva offrono agli utenti un maggior controllo sui propri dati. L’esempio simbolo di questo nuovo approccio è rappresentato dalle icone del microfono e della fotocamera che vengono mostrate da Android 12, e quindi anche da Funtouch OS, in caso di utilizzo da parte di un’app. Sono gli utenti a poter decidere quali applicazioni possono accedere a tali componenti grazie agli appositi permessi mediante la sezione Privacy delle Impostazioni. In aggiunta alle icone menzionate, Funtouch OS 12 riprende anche la Privacy Dashboard vista sui Pixel dopo l’aggiornamento ad Android 12: l’interfaccia di vivo fornisce un quadro delle applicazioni che nelle ultime 24 ore hanno avuto accesso a fotocamera, microfono o posizione e facilita la gestione dei permessi di ciascuna app.

Non mancano neppure i controlli avanzati sulla posizione, grazie ai quali gli utenti possono decidere se le app devono avere accesso alla propria posizione esatta o soltanto ad una approssimativa.

Funtouch OS 12: quali Vivo la riceveranno e quando

Come detto in apertura, Vivo ha già confermato che tutta la gamma di prodotti venduta ufficialmente in Europa riceverà l’aggiornamento ad Android 12 con Funtouch OS 12. D’altronde il produttore cinese era già stato molto chiaro su questo punto, indicando i modelli compatibili con la beta già a ottobre 2021 e una prima roadmap per l’Europa lo scorso dicembre.

Ecco tutti i dettagli:

Vivo X60 Pro (ecco la nostra recensione) e Vivo V21 5G sono stati i primi modelli del brand a ricevere Android 12, il rilascio è avvenuto a fine gennaio 2022.

Insomma, la lista non è particolarmente lunga, comprendendo nel complesso giusto una decina di modelli, tuttavia resta lodevole il fatto che tutti gli smartphone Vivo attualmente presenti nelle tasche degli utenti europei, e quindi anche italiani — inclusi quelli di fascia bassa lanciati nell’autunno del 2020 —, verranno aggiornati ad Android 12 e in tempistiche accettabili.

Possedete uno smartphone Vivo? Avete già ricevuto Funtouch OS 12 con Android 12? Ditecelo nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android di febbraio 2022